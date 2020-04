Buscarán prevenir cualquier tipo de violencia durante el periodo de aislamiento

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Los taxistas informaron que ofrecen sus servicios a través de las redes sociales y a bajo costo, pues temen detener su actividad por completo al ser la única fuente de ingresos para sus familias, ante la disminución de trabajo por las medidas de prevención para evitar el contagio del Covid-19 y que ha obligado a las personas a quedarse en casa.

En las últimas semanas varios sectores de la población han visto disminuidos sus ingresos, algunos pararon totalmente sus actividades mientras que otros decidieron continuar trabajando, debido a esta situación los taxistas se han visto afectados ante la falta de movilidad de las personas, por lo que están buscando alternativas para trabajar.

Algunas agrupaciones de taxistas del municipio se unieron con comercios para hacer entregas a domicilio de productos básicos; mencionaron que aun así es insuficiente para los más de 600 trabajadores del volante, quienes esperan llevar sustento a sus hogares.

Piden apoyo ciudadano

Uno de los afectados es Juan, quién a través de Facebook busca trabajo, “estoy ofreciendo servicio a domicilio de comida, farmacia, tiendas, estoy tratando de llevar algo para mi familia, esto está afectando mi trabajo tanto que ya no sé qué hacer, necesito de su apoyo”, se lee en la publicación.

Los taxistas señalaron que durante la contingencia les será difícil encontrar otro trabajo, “hay días que no sale nada, y estamos bajando la tarifa que es de 45 pesos a 30 pesos, no llegamos ni a la cuenta, está muy difícil esto y si se pone peor no sabemos qué vamos a hacer, qué van a comer nuestras familias”, cuestionó Jorge Vidal.