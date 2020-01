Buscarán ampliar presupuesto para infraestructura educativa

Nayeli García

Salamanca.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo invitó a la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz a que se ponga a trabajar y se deje de grillas, pues así no solucionará el tema de seguridad.

Luego de que la presidenta municipal de Salamanca lanzó una invitación al gobernador para que conozca la situación de inseguridad de los salmantinos y dé el apoyo que se le ha estado solicitando desde hace meses, el gobernador aseguró que en la última vez que se vieron no le comentó nada.

“Yo la invito que se pongan a trabajar a la alcaldesa, lo he dicho muchas veces, que grillando no se van a solucionar las cosas, que está toda la disposición del Gobierno del Estado y la Federación, vamos a trabajar en conjunto, yo le hago este llamado a la alcaldesa, la vi el viernes en la mesa de seguridad, no me comentó nada, la saludé con mucho gusto, ella sabe que más que ella, los salmantinos tienen el apoyo de Gobierno del Estado”, aseguró el ejecutivo del Estado.

Diego Sinhue consideró que más que entrar en grillas, lo mejor que se pueda hacer por los salmantinos es trabajar en conjunto, puesto que señaló que la situación de inseguridad que se tiene es responsabilidad de todos.

“Es responsabilidad de todos, en su justa medida de cada quien y no es echando culpas ni sustrayendo esa responsabilidad como vamos a acabar con ese problema, hay que ponernos a trabajar.

SZ