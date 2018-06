Buscará Navarro modernizar vialidades

Ante habitantes de Villas de Guanajuato el candidato del PAN a la alcaldía capitalina afirmó que si se construyen fraccionamientos sin agua y se permite el narcomenudeo en algunas colonias “es porque hay corrupción”

Guanajuato.- Alejandro Navarro, candidato del PAN a la Presidencia municipal, anunció que cuando llegue al cargo, pedirá a las empresas constructoras de fraccionamientos que los hagan con vialidades de cuatro carriles.

En ese lugar, lamentó que en Guanajuato no tenemos un instituto de planeación que diga para dónde debe crecer la ciudad.

“Desarrollo Urbano sólo tapa baches. ¿Qué haría yo como alcalde? Decirles a los desarrolladores del Manantial y de otros fraccionamientos: sí hay que construir, pero hagan vialidades de cuatro carriles”.

Una señora le comentó que ella vivía en la colonia Arboledas, pero se mudó a Villas de Guanajuato porque había una casa donde vendían droga en su anterior colonia.

“Porque hay corrupción, y mientras haya corrupción, yo no voy a poder hacer nada… Eso de la corrupción ni con exámenes de control de confianza.

“¿Cómo dan el permiso (para construir) si no hay factibilidad? Es el caso del Manantial, si no hay agua es porque hay corrupción”, respondió Navarro Saldaña.

También hizo un reclamo al gobierno del estado: “Guanajuato requiere recursos, la capital no es León, no es Celaya, la capital es Guanajuato.” Más adelante insistió: “Que el gobernador ya no le dé dinero a León, que le den a la capital”.

Ofrece a Simub pagarles 4 plazas

La noche del viernes, el candidato del PAN se reunió con los Bomberos Simub, se comprometió que cuando sea alcalde, la Presidencia municipal les pagará los sueldos de cuatro bomberos que ellos elijan. También ofreció que cuando regrese de diputado, el mes próximo, gestionará donación de camionetas.

