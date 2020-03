Buscará gobierno irapuatense posibles infectados en las comunidades

Nayeli García

Irapuato.- El Municipio de Irapuato buscará en las comunidades a personas que hayan llegado de Estados Unidos para revisar si tienen o no coronavirus, comentó la directora de Salud, Rosa María Carmona Nieto, quien señaló que Irapuato se adelantó a las medidas preventivas de la fase 2.

Aunque el gobierno federal estableció la fase 2 a nivel nacional para la atención del coronavirus, la directora comentó que desde mucho antes en Irapuato ya se habían implementado acciones como si se estuviera en esa fase como fue el cierre de plazas y de los controles sanitarios.

En sesión extraordinaria del Comité Municipal de Salud (Comusa) en donde participan todos los sectores de salud y directivos del Municipio, se establecieron nuevas medidas de contención de la enfermedad, por lo que se buscará a través de la Coordinación de Delegados, a aquellas personas que llegaron de vacaciones a las comunidades de países como Estados Unidos, ya que la mayoría de los guanajuatenses que viven en el extranjero radican en California, uno de los estados con mayor número de casos de Covid-19 en la unión americana.

“Hay comunidades en dónde se dice ya llegó un familiar y acaba de llegar de tal lugar, y es lo que vamos a investigar, en el caso de que llegaran por vía terrestre, se pueda identificar y revisar a lo mejor no traen nada de sintomatología de qué parte de Estados Unidos viene”, comentó.

Precisó que la búsqueda no se hará casa por casa, sino que se hará a través de los delegados, quienes darán aviso a los centros de salud y al Municipio para poder acudir y revisar a las personas, y descartar o no que tengan o no el virus.

Estamos en fase 1

La directora de Salud municipal comentó que Irapuato se adelantó en acciones a la fase 2, aunque aseguró siguen en la uno, por lo que los contagios no se han dado de forma masiva como en otras partes del país y se mantiene con un solo caso positivo.