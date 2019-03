Buscará Donovan Carrillo estar listo para próximas competencias

El jalisciense no pudo destacar en Japón debido a una lesión, ahora se atiende con los médicos de la Conade

Pablo Ruiz

León.- El patinador artístico, Donovan Carrillo, está de regreso en México luego de su participación en el Mundial de Japón, donde no pudo tener una destacada participación por una recaída de lesión en el tobillo. El joven oriundo de Jalisco, pero que entrena en León, se dijo comprometido para volver más fuerte.

Carrillo Suazo compartió que ya trabaja en su recuperación y estará listo para cumplir sus metas de la próxima temporada, el joven estuvo en la Ciudad de México y en específico en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), en el que realizó pruebas morfofuncionales, por lo que ya trabaja para tener al 100 por ciento su tobillo.

“No he dejado de tratarme, siempre he seguido con mis terapeutas en donde he estado entrenando. Me he atendido de manera constante. Ahora tengo la oportunidad de atenderme aquí en Conade con todos los médicos y fisioterapeutas que ellos tienen”, comentó el joven de 19 años de edad.

El jalisciense, quien realizó por primera vez en su carrera deportiva estas pruebas, destacó el uso de las mismas para el crecimiento del deportista de alto rendimiento. Donovan Carrillo pasó por las pruebas de química sanguínea, ortodoncia, valoración médica general para realización de ficha médica, atención nutricional, pruebas físicas de resistencia y biomecánica, en la que analizaron el trabajo del cuerpo y su compensación a nivel muscular.

Sobre sus objetivos para la siguiente temporada, el joven patinador artístico ya tiene en mente cambios en su rutina, mientras que adelantó que la edición 18 de los Juegos Nacionales sobre hielo, que se disputarán del 14 al 19 de mayo en el estado de Puebla, le servirán como preparación de cara al Philadelphia Summer International Competition, primer evento internacional de la temporada, que se llevará a cabo del 30 de julio al 3 de agosto.

En algunas semanas, el joven de 19 años de edad estará de regreso en la ciudad de León para continuar su rehabilitación y luego complementar su entrenamiento junto a su entrenador Gregorio Núñez, todo ello en la pista de hielo de la ciudad de la ciudad zapatera.

