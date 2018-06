Buscará candidato llevar el tema de la pena de muerte al Congreso de la Unión

Licea Rojas busca llegar a la casa legislativa de la nación y aunque le piden la pena de muerte para delincuentes indicó que se debe analizar cuidadosamente

Daniel Moreno

Apaseo el Grande.- El candidato priista a la diputación Federal por del distrito 15, Lorenzo Licea Rojas, dijo que está dispuesto a llevar al Congreso la propuesta de pena de muerte para delincuentes.

El candidato que busca el distrito 15, que comprende los apaseos, Acámbaro, Jerécuaro, Tarandacuao y Coroneo, señaló que el diputado es el representante del pueblo y lo único que debe hacer es escuchar a la gente para llevar sus inquietudes, comentarios y propuestas ante el Congreso y convertirse en la voz de los ciudadanos guanajuatenses.

El pueblo está molesto

Lorenzo Licea dijo que en estos días de campaña en los que ha recorrido varios municipios, los ciudadanos se han mostrados indignados y molestos por la facilidad en que los delincuentes salen libres, pese a que el pueblo conozca que son responsables de algún delito, razón por la cual le han propuesto que se endurezcan las leyes hasta el punto necesario, aún si eso implica

aplicar pena de muerte.

“Me piden la pena de muerte para delincuentes y yo creo que debe analizarse cuidadosamente”, indicó el aspirante priista.

Licea Rojas dijo que de triunfar en la elección podría llevar esta propuesta para que sea analizada por la Cámara baja y así decidir si es viable o no, apuntó que al menos, “un dato muy cierto, es que en Guanajuato sólo ocho de cada 100 delitos son castigados, (…) pues el resto no sólo no se castiga, sino que en ocasiones ni siquiera se investiga”.

