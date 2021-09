Maria Espino

Guanajuato.- Son casi 700 familias las que viven en los asentamientos irregulares en Presas de Guanajuato y Manantial de la Aldana. Para regularizarlos, el Ayuntamiento de Guanajuato debe avalar el cambio a uso de suelo habitacional antes de que concluya el trienio actual.

Juan Carlos Delgado Zárate, titular de la dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, quien también señaló que ambos asentamientos estaban incluidos en el Proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET).

Al tratarse de un tema social el gobierno municipal busca someterlo a una consulta pública que realizará el IMPLAN con el único fin de impulsar y lograr que pronto se regularicen y obtengan certeza jurídica las familias que viven en las zonas antes referidas.

“Se trata de un tema meramente social, de hacerle justicia al gente que ya se encuentra en esos predios; se trata de beneficiar a gente que ya está ahí asentada y que está pidiendo poder pagar su terreno a través de un crédito mediante facilidades y sobre todo al no contar con una escritura no tiene acceso a programas sociales: calentadores solares, despensas, techos y pisos firmas; no tiene ninguna posibilidad de ser beneficiados por que están en la categoría de irregulares y no cuentan con una categoría”, apuntó Zárate.

Zárate detalló que de Presas de Guanajuato son unas 600 familias que llevan unos 18 años pidiendo ser regularizados, mientras que en Manantial de Aldana son entre 60 y 100 lotes los que tendrían que regularizar.

“Son familias que por muchas administraciones municipales están reclamando la regularidad, están reclamando contar con una escritura”.

El funcionario resaltó que ante la falta de escrituras que avalen la propiedad de los predios que habitan las familias en cuestión estas no tienen derecho a obtener beneficios.

