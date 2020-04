Buscan regidores llegar ‘más lejos’ con los apoyos de despensas

Gilberto Navarro

Guanajuato.- Regidores del Ayuntamiento de la capital, buscarán estrategias para evitar que se dupliquen los apoyos de despensa que están entregando, junto con la administración municipal.

Lo anterior con el fin de que las ayudas alimentarias lleguen a más personas, durante mayor tiempo y no se acaparen los apoyos en pocos sectores de la población.

Esto lo informó la regidora panista, Margarita Rionda Salas, quien explicó que, en la pasada sesión de la comisión de Protección de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, de la cual es vocal, se abordó el tema de buscar estrategias, para que los beneficiarios de la entrega de despensas que están haciendo tanto regidores como la administración municipal, no se dupliquen.

“Los mismos regidores están apoyando y haciendo su entrega, es crear una red y en esa red no dupliquemos esfuerzos, no sabemos la temporalidad que vaya a durar este evento del coronavirus, no sabemos si va a terminar el 30 de abril, son pocos los recursos y estamos obligados a crear una distribución pareja”.

No descartó que se pueda buscar que la entrega de las despensas compradas con las donaciones de sueldos de los ediles, se haga a través de la dirección de Desarrollo Social y Humano, con el fin de que se cree un padrón en la dependencia, para evitar que un mismo beneficiario reciba el apoyo de dos o más ediles, lo que reduciría la oportunidad a otra persona de recibir una despensa.

De la misma forma, explicó que, por su parte, antes de entregar las despensas, se cerciora que sean personas que pertenezcan a un sector de la población vulnerable o que hayan sido afectados económicamente por la contingencia.

“Nosotros los entrevistamos, las peticiones de las despensas las recibimos por redes sociales y por grupos asociados, nos comunicamos, hacemos una pequeña entrevista y afortunadamente no nos hemos visto en la penosa necesidad de negar una entrevista, todo ha sido bien usado”.