Guanajuato.- Para el 2022, la capital tendrá un aumento en la tasa de predial de inmuebles que hayan sufrido una ampliación, así como en estacionamientos municipales y permisos para construcción entre otros.

Así lo señaló el alcalde Alejandro Navarro quien señaló que es lo necesario para recuperar el hueco presupuestal en las arcas que dejaron los recortes federales al municipio y esto se analiza en la creación de la Ley de Ingresos para el 2022 la cual ya se encuentra en elaboración y que tendrá que ser presentada a los diputados en el Congreso del Estado.

Recientemente, el diputado panista, Rolando Alcántar Rojas, declaró que los ayuntamientos tendrán que vigorizar sus sistemas de recaudación de ingresos a fin de poder destinar recursos para fortalecer a sus Policías Preventivas.

Al respecto, el alcalde capitalino afirmó que para el próximo año no se tiene contemplado crear nuevos impuestos, pero sí fortalecer la recaudación y reducir el gasto de gobierno, sin embargo, sí habrá ajustes al alza en alrededor de 30 mil cuentas de impuesto predial.

Esto ya que los propietarios ampliaron sus propiedades, en algunos casos, sin dar aviso a la autoridad por lo que es necesario actualizar el valor de su vivienda y por ende el monto a pagar de impuesto predial.

Habría otros incrementos

Otros ámbitos que podrían sufrir aumentos son el costo de estacionamiento en los espacios operados por el municipio y permisos de construcción.

Agregó que, también se estará haciendo un ajuste para que el gasto operativo de la administración municipal sea menor, pero hay que ser cuidadosos ya que al recortar inspectores de desarrollo urbano y fiscalización que trabajaban por concepto de honorarios, también ha aumentado el descontrol en estas áreas ya que hay menos personal.

“Le decía a la tesorera que se revise todo el tema, que no se cargue la mano a los ciudadanos, pero veamos como seguimos con el cinturón apretado todas las dependencias con un gasto muy corto y viendo cómo podemos recaudar más, había comentado de una actualización de valores de 20 o 30 millones de pesos, que la gente que construyó su alberca, su techito, otro cuarto y no lo reportó seguramente en su recibo de predial les va a aparecer, no estamos haciendo nada malo, ni pasándonos de la raya”.

Reconoció que no son las medidas más populares, pero aseguró que son las necesarias ante los recortes federales.

“Más que impuestos vienen disposiciones administrativas, estamos revisando estacionamientos, locales comerciales, no nuevos impuestos solo elevar algunas disposiciones, es imposible que quien esté construyendo una casotota, pague 5 mil pesos por una casa de 3 o 4 millones”

Iniciarán procesos contra deudores, incluidas cableras

De la misma manera anunció el inicio de procesos legales para que quienes tienen algún adeudo con el municipio se pongan al corriente de lo contrario habría incluso embargos el cobro vía judicial, aseguró que este proceso incluye a las cableras que adeudan el uso de la vía pública.

En este sentido, afirmó que con estas empresas ya se tienen litigios, pero no se ha podido cobrar la deuda ya que son procesos tardados.

“Tenemos que ir por la recaudación, los 70 millones de pesos que nos debe mucha gente de predial, si tenemos que subastar, rematar o judicializar algunas cuentas, hay que cobrarle a los que nos deben, no va a crecer la nómina, no se van a crear nuevas plazas, con las cableras están los procesos, son herencias malditas que nos dejaron”

En este sentido, señaló que aspectos como el uso de la vía pública y el pago de los locales en los mercados Hidalgo y de Embajadoras no sufrirán ningún impacto.

“Todo el comercio en la vía pública desde ayer comenzó a pagar, se les está cobrando el 3 por ciento de recargo, vamos a hacer un punto de acuerdo para que no se cobre este recargo, porque no estaba enterada la gente”.

