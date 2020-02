Buscan promover a Celaya en páginas web de viajes

Roberto Lira

Celaya.- Buscarán hoteleros de Celaya promover el municipio en páginas web de viajes y otros foros, para lo cual, solicitarán un porcentaje del recurso recaudado a través del Impuesto Sobre Hospedaje (ISH), que este año incrementó al cuatro por ciento, señaló Salvador Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Celaya.

El Congreso del Estado aprobó aumentar el ISH del dos al cuatro por ciento, entrando en vigor a partir del primero de enero de este año, por lo que ya se tuvo una reunión con el Consejo Consultivo Turístico del estado de Guanajuato (COTUEG), Secretaría de Turismo y la Secretaría de Finanzas para conocer el porcentaje de distribución de este impuesto.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Celaya señaló que el recurso se aplicaría en la promoción del municipio a través del Consejo de Turismo y la Secretaría de Turismo del Estado, quienes aportarían peso a peso a la inversión que hagan los hoteleros, con lo que se tiene una bolsa de un millón 200 mil pesos para promover al municipio en las páginas web especializadas en hospedaje, además de la promoción de eventos como el Maratón de las Batallas de Celaya, la Feria de la Cartonería, entre otras.

Asimismo, el empresario comentó que por ahora no ha habido una afectación al sector con el aumento en este impuesto, ya que este representa un aumento entre 10 y 12 pesos por noche, lo cual lo absorbe el cliente o algunos hoteles.

“Realmente no, por el momento simple y sencillamente estamos hablando que es un promedio de 10 a 12 pesos más por cuarto en noche y quienes lo está pagando realmente es el cliente; hay algunos hoteles que sí han tomado la decisión de no incrementar sus tarifas y absorber ese dos por ciento más para no verse afectado en su productividad”, comentó.

Asimismo, señaló que la ocupación hotelera sí ha tenido un impacto en comparación con el año pasado que en el caso de Celaya es del siete porcientos, pero en Salamanca la baja en este rubro llegó al 32 por ciento menos de ocupación.

Salvador Gómez señaló que principalmente esta baja se ha debido a la falta de confianza de las personas por visitar el estado por la situación de inseguridad que se vive en la entidad.

