Buscan priístas ser un contrapeso en Congreso

Quieren autonomía en los servicios periciales; el secretario dice que el PAN hace oídos sordos a las demandas de la oposición en el congreso local

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Con el fin de acotar el poder que se le dio a la Fiscalía General del Estado, el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local presentó una iniciativa de ley para darle autonomía a los servicios periciales, pues estos son determinantes en una sentencia, señaló Armando Uribe Valle, secretario general del Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional.

Afirmó que aunque el PRI es minoría en el Congreso local y que sus legisladores trabajan para ser un contrapeso político con plena capacidad de influir, en virtud de que aseguró que el PAN en el estado de Guanajuato tiene una doble moral, pues mientras a nivel nacional se busca a toda costa acotar las acciones del ejecutivo, en esta entidad no lo hacen con el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

A decir de Uribe Valle, en la Cámara de Diputados, los legisladores federales panistas han resultado muy combativos para acotar el poder del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; sin embargo en el Congreso del Estado “Acción Nacional hace totalmente lo contrario, cuando pide que el gobierno federal escuche a los partidos de oposición, no los escucha en Guanajuato, por instrucciones de Diego Sinhue, no lo sabemos”, señaló.

Manifestó que en la entidad, los legisladores panistas no han escuchado las voces de la oposición en contra –por ejemplo- de la designación de Carlos Zamarripa Aguirre como fiscal general del Estado, “lo del fiscal carnal que fue una iniciativa que presentó el Partido Revolucionario Institucional para acotar el poder desmedido que la Fiscalía General se le dio y el PRI presentó iniciativas para que el pase no fuera automático, presentó iniciativas para que quien detente la Fiscalía General del Estado sea una persona realmente autónoma y no tenga ligas con el Poder Ejecutivo”.

Finalmente señaló que se busca limitar el poder que los legisladores del PAN le han dado a la Fiscalía General del Estado.