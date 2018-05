Buscan no politizar la seguridad

Pero exigen a candidatos a resolver el tema de la violencia y crear con acciones y educación un estado de paz

Lorena Ramírez

Irapuato.- José Herrera Chávez, coronel en retiro y ex encargado del Consejo Estatal de Seguridad en Morelos, advirtió de la violencia que grupos delictivos con presencia en el municipio pueden ejercer previo y durante las elecciones del 1 de julio. Lo anterior al participar en el foro de Seguridad organizado por el centro de liderazgo, innovación y competitividad ‘Leonardo Magallón Arceo’ en la que diferentes instituciones públicas y de gobierno anunciaron acciones para impulsar una agenda de paz.

“veo un clima delicado en las elecciones, ¿qué va a pasar?, van a tratar de posicionarse algunos grupos de intereses particulares buscando gente afín que les facilite sus actividades y van a convertir nuestro espacio en choques y enfrentamientos para imponer sus intereses a costa de lo que sea”, comentó. El ex militar aseguró que estos son los tiempos perfectos para colocarse y buscar estar en la cima de la pirámide; no obstante, pidió a la ciudadanía mantener la calma, jerarquizar la información que llega a sus viviendas y reforzar la cadena de valores en sus hogares.

Señaló que ante la situación que vive el municipio y el estado en el tema de violencia, no es tiempo de mensajes triunfalistas y, mucho menos, politizar el tema de la seguridad.

Aseguró que la posición del estado de Guanajuato ha facilitado la presencia de ciertos “grupos”, pues se rodea de estados como Michoacán, Jalisco, Zacatecas y san Luis Potosí, donde es conocida su presencia, por lo que el efecto cucaracha hacia el territorio guanajuatense es fácil.

Ante este panorama, el coronel en retiro aseguró que la educación que los jóvenes reciben en casa y se refuerza en instituciones educativas, pues esta forma parte del patrimonio de cada persona, por lo que es difícil que alguien que tiene cimientos educativos y de valores sea convencido para participar en grupos delictivos.

“La educación es el patrimonio, invertir en ello no es tirar dinero a la basura. Si en alguna situación llegan a probar por curiosidad droga, no lo van a ocupar como un escape, es difícil que alguien que tiene estos valores, educación sea reclutada. Nuestra tarea es formar ciudadanos de bien que no sean fácil de reclutar”, comentó.

Exigen colegios de paz

Miembros de Instituciones públicas y privadas exigen a los candidatos a la presidencia Municipal a firmar compromisos tangibles en el tema de seguridad. Mediante un pronunciamiento llamaron a las autoridades a conjuntar esfuerzos para resolver el tema de la inseguridad que se vive en el municipio.

“hacemos un llamado a las autoridades de todos los niveles a desarrollar esfuerzos en conjunto para dar solución al problema de inseguridad que aqueja en nuestra ciudad. Nos hemos acercado también a los candidatos a quienes exigimos un compromiso real y público encaminado a la resolución de esta problemática”, comentó el director de la institución, Mario Rodríguez Herrera.

Con ello, los directores de instituciones públicas y privadas se comprometieron a realizar actividades en sus escuelas que fomenten el respeto y paz para contribuir a la sociedad con jóvenes mejor educados, con sentido de respeto y honestidad, en busca del bien común.