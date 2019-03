Buscan mantener vigilancia estatal

El área jurídica revisa convenio con Mando Único; el Municipio envió a un grupo de aspirantes a presentar los exámenes de control y confianza

Cuca Domínguez

Salamanca.- El Municipio ha enviado a un grupo a aplicar los exámenes para iniciar operaciones, aseguró la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, y destacó que el reclutamiento y la selección no es algo que se pueda hacer solamente con registrarse, pues se busca que la Policía municipal sea profesional, que inspire respeto y confianza.

Anteriormente quien no encontraba trabajo en ningún lado o no tenía la posibilidad por la falta de estudios lo que fuera, se iba de policía; ahora no es así, se requiere de una policía profesional, no sólo de requisitos escolares, sino también en su entorno familiar y vecinal, para que quien ingrese sea realmente alguien que vaya a ayudar a la ciudadanía” Andrei García, Director de Fiscalización y Control

Además, agregó que personal del área jurídica del Municipio y del Fortaseg, se reunió con el área jurídica de la Secretaría de Seguridad del estado para revisar las cláusulas del convenio del Mando Único.

De acuerdo a la alcaldesa, José Javier Delgado Granados el actual coordinador de Seguridad Ciudadana, tienen sus exámenes de control y confianza aprobados, y sobre si será ratificado en el cargo, respondió, “vamos caminando en ese sentido porque vamos a integrar todo lo relacionado con la coordinación de seguridad completa en todos su cargos y además en integración de la academia”, precisó.

Destacó que el proyecto en materia de seguridad sigue, “queremos una Policía que podamos ver, que inspire respeto, que inspire confianza y que sea alguien que se sienta orgulloso y digno de ser policía municipal”.

Precisó además que hay un primer grupo de 10 oficiales que ya aprobaron y empezarán a hacer labores. Se les hará una inducción, pero ellos ya tienen la capacitación, ya tienen las pruebas de control y confianza. Otros 40 sí tienen sus pruebas de control y confianza, pero no están vigentes, pero se están enviando para que las actualicen.

“No es llegar y de un día para otro tener la gente, eso no es posible, sería un trabajo de manera irresponsable, he solicitado que tengamos una selección con las características que ya les he comentado”, concluyó.

