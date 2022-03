Los cargos políticos para personas con discapacidad será una obligación que los partidos políticos deberán incluir

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Desde el Instituto para las Personas Guanajuatenses con Discapacidad (Ingudis) se buscarán los cuadros políticos para que personas con discapacidad puedan ser diputados locales, luego de que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) aprobó medidas afirmativas en la materia, señaló su titular, José Grimaldo Colmenero .

Aseguró que, aunque estas acciones afirmativas para las personas con discapacidad no tendrían por qué darse, pues los derechos para todos son inherentes, sí son necesarias para visibilizar a las personas con discapacidad.

“Tendremos que darnos a la tarea. Tendríamos que generar una línea de acción para formar cuadros, porque sucedería lo mismo que con el tema laboral. No es un tema que por tener discapacidad, cualquier partido político le tenga que otorgar una fórmula. Habrá que generar estos cuadros”, comentó.

Representación proporcional

La semana pasada, el IEEG aprobó que los partidos políticos deberán incluir en sus listas de representación proporcional, cuando menos tres fórmulas de candidato propietario y suplente integrada por personas con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual en los distritos electorales.

Ello como una ampliación al cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) para que se realizara un estudio sobre la pertinencia o no de contar con diputaciones migrantes, lo cual también fue aprobado.

José Grimaldo Colmenero, sostuvo que, al existir esta determinación de las autoridades electorales locales, también es responsabilidad del colectivo de personas con discapacidad buscar acceder a estos cargos.

Se descartó para participar en el próximo proceso electoral.

Dijo que su prioridad es impulsar a que otras personas en condición de discapacidad lleguen a estos cargos.

“Yo hago un exhorto al colectivo que esté interesando en la participación política. Ya tenemos el derecho a votar y hoy ser votados. Me gustaría ver cuadros. Me gustaría no necesariamente en un cuadro para diputaciones plurinominales, también sería padre para representación, regidores y regidoras”.

Recordó que actualmente solo dos guanajuatenses con discapacidad ostentan cargos de elección popular; Guanajuato tiene un diputado federal con discapacidad, Pedro David Ortega Fonseca y el regidor de Jaral del Progreso, Jorge Luis Galván Esparza.

Por otro lado, en las administraciones públicas están en el Instituto Municipal de Celaya para la Inclusión y Atención de Personas con Discapacidad (Includis), su titular, Edgar Eduardo Ruiz Vargas y el titular del Instituto Salmantino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Héctor Castañón.