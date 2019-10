Buscan fomentar donación de alimentos con nueva ley

Esta iniciativa busca convertirse en un instrumento que organice a los bancos de alimentos y motive a las grandes compañías a donar con la seguridad de que serán bien utilizados

San Miguel de Allende.- La nueva ley de fomento a la donación de alimentos será presentada en los próximos días ante el pleno del congreso. La diputada Katya Soto Escamilla detalló que ésta busca convertirse en un instrumento que organice a los bancos de alimentos y motive a las grandes compañías a donar los alimentos con la seguridad de que serán bien utilizados

“La intención es que fomentemos que no se desperdicien los alimentos. Es una propuesta de ley que busca tener políticas públicas para prevenir que se sigan desperdiciando alimentos. Dejar éste tema a la ciudadanía misma a través de sus bancos de alimentos y asociaciones que estén en el tema, puedan conocer y coadyuvar para fomentar que esto no se dé”, explicó la legisladora local.

Abundó que la propuesta es que sea a través de un consejo ciudadano, que esté integrado además por las dependencias de gobierno que tengan que ver con el tema para coadyuvar, pero con la representatividad de la ciudadanía, “porque es lo que se ha venido haciendo a través de los cinco bancos de alimentos que hay en el estado”.

Katya Soto señaló que no es una ley regulatoria de los bancos de alimentos, “al contrario, busca que puedan estar organizados y tener una claridad de promover que no se dé el desperdicio de alimentos… hacerlo oficial, no obligatorio y seguir trabajando en tener la claridad de cómo hacerlo”.

Van por donadores

Otro beneficio de la iniciativa, adelantó, es poder generar convenios entre diferentes empresas o donadores que pueda servir para trabajar en ese sentido.

“Ésta es la finalidad de la propuesta, disminuir el tema de la carencia alimenticia. En Guanajuato tenemos que tener claridad de dónde están, quiénes son los bancos de alimentos. A través de ésta ley buscamos organizarlos y hay una mejor claridad para hacer acciones concretas para llevar alimentos a quienes los necesitan”.

El estado de Nuevo León tiene algo similar, entonces Guanajuato sería el segundo estado en tener ésta regulación.

La congresista adelantó que presentará la propuesta esta próxima semana en el marco del Día Internacional de la Alimentación y posteriormente hacer cuatro mesas de trabajo donde puedan escuchar a todos los actores para luego generar foros para tener una visión más completa.

“Una vez erradicada la metodología en la que la ciudadanía nos de sus opiniones, ya estaríamos trabajando en subirla al pleno para su votación”, finalizó.

