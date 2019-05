Buscan diversificar industrias en Guanajuato

Mauricio Usabiaga manifestó que se pretende fortalecer diversos sectores en el estado y no solo estancarse en un solo rubro

Jessica de la Cruz

León.- El secretario de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato Mauricio Usabiaga Díaz Barriga comentó que con la llegada de nuevas industrias lo que se pretende es hacer una equilibrio y fortalecer diferentes sectores desde lo agroalimentario, industrial, químico entre otros.

El objetivo es que Guanajuato se fortalezca y tenga una cartera amplia y no se quede estancado en un solo rubro. Además aseguró que la entidad no se puede permitir caer en los rumores y en pánico con respecto a las inversiones, no se puede generar miedo.

El funcionario estimo que espera que al finalizar el año se pueda lograr entre el 10 y el 15 % de las inversiones contempladas, en decir, una inversión monetaria que oscila entre los 750 a mil millones dólares por parte del sector empresarial.

Por ahora de lo único que se tiene confirmado y declarado son cerca de los 400 millones de dólares, las cuales estarían llegando a municipios como Apaseo el Alto, Celaya, León y en Silao, están por confirmarse otras seis a siete empresas que están interesadas en invertir en la región, pero por cuestiones confiabilidad no se pueden revelar datos mayores.

“Esperemos estar un poco arriba de la media de lo que le tocaría estar este año, o sea si pretendían 5 mil millones dólares para el sexenio, esperemos que en este año se saquemos del 15 al 20 por ciento”, añadió el Secretario.

A pesar de la situación y perspectiva que se tiene a nivel internacional de la situación insegura que se vive en el país, Díaz Barriga confirmó que lo único que no se debe de caer es en los rumores o el pánicos, esto, después de que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), José Arturo Sánchez Castellanos, diera a conocer que se había cancelado la inversión de 12 empresas del Castro del Río.

“Hay mucho rumor y mucho pánico, lo que no podemos caer en Guanajuato es en la muerte del pollo. Se mueren de miedo. Entonces en Guanajuato tenemos un buen líder, hay liderazgo empresarial, si creemos entre nosotros mismos todo va a salir bien”, dijo Mauricio Usabiaga.

Viaje a Japón y Singapur no es seguro

Con respecto al viaje que se tiene contemplado para atraer mayor inversión de empresas tanto japonesas como de Singapur, el secretario argumentó que todavía no es seguro, porque se hace falta definir los planes de trabajo, pero lo que se pretende es contemplar industrias de la tecnología.

RC