Buscan disminuir la cantidad de robos en la ciudad

Cuca Domínguez

Salamanca.- Luego de que a mitad de la semana el gobierno del municipio de Celaya recibió del gobierno del estado equipo para seguridad por 121 millones de pesos, la alcaldesa de Salamanca Beatriz Hernández Cruz aseguró por lo menos con la mitad de ese equipo Salamanca estaría del otro lado.

“Vieron ustedes más de 121 millones de pesos en patrullas, vehículos blindados y en insumos para la seguridad de los propios policías; con la mitad que le dieron a Celaya, Salamanca estaría del otro lado”, dijo.

Reprochó que ella siempre ha levantado la manos y no ha tenido respuesta del gobierno estatal, por lo que cuestionó cuál era la diferencia entre Irapuato, Celaya y Salamanca, pues los índices de inseguridad son igual de complicados.

Dijo que al término del mando único la Secretaría de Seguridad del Estado regresó las camionetas que eran propiedad de Salamanca, “y nos las regresaron bien, funcionando; no tengo nada que decir, nos las regresaron enteras; las armas eran las mismas, las regresaron en las condiciones en las que se encontraban, pero a mí me gustaría que me regresaron la mitad de lo que le acaban de dar a Celaya”.

Al preguntarle porqué a Salamanca no la consideran para hacer una asignación de ese tipo dijo que era una muy buena pregunta y que valdría la pena preguntar.

“Estamos en el corredor industrial y la inseguridad no cesa, solo que nosotros acabamos de construir una policía que no existía; llegamos a tener una dinámica diferente con la Guardia Nacional y hoy con la Policía Federal, que es Guardia Nacional y tenemos 60 policías, más los que se integraron por parte de la federación, es lo que tenemos y enfrentan un nivel de inseguridad complicado, sin embargo no voltean a ver a Salamanca”, dijo.

Insistió en que el área de seguridad requiere de recursos, “con el Fortaseg que nos llegó vamos a terminar el edificio que me dejaron en obra negra para el C4, se van a terminar son esos recursos, esperamos que quede este año y se va a terminar toda la instalación tecnológica del 911”.

También aquí dijo que prácticamente todos los uniformados ya cuentan con su arma de cargo, en tanto que un grupo de cadetes sigue con su preparación, concluirán en el mes de diciembre su graduación.

DM