Buscan consolidar la capacitación a policías

León.- Héctor López Santillana, presidente municipal de León, informó que para continuar con la capacitación de los agentes de Policía en la recepción de denuncias, se está analizando como alternativa contratar a un especialista para continuar avanzando con el proyecto.

El pasado fin de semana, en entrevista radiofónica, el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, expuso que el modelo de seguridad de León no funcionaría.

Sin embargo, el mandatario leonés aclaró que lo dicho por el fiscal no se refiere al modelo de seguridad de León, sino al de Morelia, ya que la forma en la que se llevó a cabo no fue la adecuada y no funcionó al 100%.

“El director de la Academia está elaborando el programa y a partir de esta definición del programa, pues empezaremos a buscar los maestros, los instructores necesarios para poder cumplir con este programa. Específicamente mencionó el caso de Morelia; en ese sentido, entonces yo quisiera puntualizar que no es una descalificación al modelo de León. Es una descalificación a la forma en que se implementó en Morelia y aquí traemos una forma totalmente diferente, (…) que está el curso de capacitación, no solamente para la recepción de las denuncias, es la Unidad de Análisis”, dijo el mandatario.

López Santillana argumentó que el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública de León y la Fiscalía General es bueno, tanto que ha permitido que se queden prisión 113 personas por el trabajo colaborativo que se tiene.

Señaló que después de las declaraciones que hizo el fiscal tuvo una llamada con él para aclarar la situación y resaltar el trabajo colaborativo que se tiene entre ambas dependencias de Seguridad.

Asegura que no habrá deuda

López Santillana descartó que el municipio de León solicite un préstamo para endeudarse, esto debido al panorama económico que se presenta a nivel nacional y que se ha recortado el presupuesto por parte del gobierno federal para el ejercicio económico del 2020.

“No tenemos contemplado un esquema de endeudamiento, la verdad es que se contrató en la administración de Sheffield y después en la administración de la licenciada Bárbara, nosotros nos hemos dedicado a pagarlo. Nuestro margen de endeudamiento todavía sigue siendo muy pequeño, entonces no vale la pena ni siquiera en estos momento explorar”, expuso.

