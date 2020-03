Buscan clavadistas su pase a Tokio 2020

Redacción

Tepic.- En los últimos meses, el futbolista mexicano ha perdido 69 plazas de trabajo, mínimo, con la desaparición de Veracruz en la Liga MX, Potros UAEM y Loros Colima en el Ascenso.

Eso, y la proliferación de extranjeros, hace que los jugadores aztecas tomen sus zapatos y su playera y se vayan del país en busca de trabajo y fortuna, como lo hacen muchos trabajadores que buscan fuera de las fronteras la manera de sobrevivir.

Así le pasó a Othoniel Arce, centro delantero mexicano nacido en Tejupilco, Estado de México y que ahora es el goleador del Melgar de Perú. Pero para llegar al futbol inca, Arce, que en la Liga Mx jugó con el San Luis, Monterrey, Querétaro y Necaxa, y algunos clubes más en el Ascenso, tuvo que cruzar el Atlántico, recalar en Grecia, y así como llegó regresarse, pero ya no a la República Mexicana, tuvo que irse a Guatemala y de ahí a Perú.

Arce, de 30 años, y quien ha marcado cuatro goles en cinco juegos cuenta que su llegada a Lima se debió a un técnico que lo dirigió en México, como lo fue Carlos Bustos.

“El profesor Bustos me había dirigido en San Luis, y cuando le ofrecieron el Melgar pensó en mí. En Guatemala (con Municipal) tenía un buen torneo, pero la oferta era mejor, así que me desvinculé y así me vine para acá”, dijo en entrevista vía telefónica.

“Salgo con la ilusión de querer jugar porque en México se complica la oportunidad porque, desde mi punto de vista, son muchos los extranjeros que se permiten y nos baja la posibilidad. El mexicano tiene gran espíritu de lucha y le gusta probar suerte en otros países. Aquí, en Grecia y en Guatemala me han tratado bien, me he sentido valorado, porque te dan todo para que estés cómodo y así te comprometes a dar lo mejor de sí”.

En México es claro, no había ese valor: “No sé si sea tal cual eso de no sentirse valorado, pero los cupos ya son muy pocos. Al jugador mexicano se le menosprecia, semestre a semestre llegan extranjeros y se les da la oportunidad sólo por venir de fuera. Es claro, con la desaparición de Veracruz, Loros y Potros muchos colegas y amigos se han quedado sin trabajo, son los mexicanos los que sufren, no los que vienen de fuera”.