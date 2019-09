Buscan capacitar a oficiales sobre derechos humanos

La mayoría de las quejas en Derechos Humanos son por maltrato policíaco, así muchas de las detenciones no se realizan con apego a los protocolos establecidos

Anna Maciel

Irapuato.- Las quejas que más se tienen en el municipio con respecto a la violación de los Derechos Humanos, son por malos tratos de parte de los policías municipales, así lo dio a conocer la regidora independiente y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Dulce Gallardo.

Señaló además que en próximas semanas se buscará la firma de un convenio entre Municipio y la Procuraduría de los Derechos Humanos, a fin de capacitar a todas las dependencias de gobierno en el trato humanitario, particularmente a los elementos de Seguridad Ciudadana.

“Tenemos el convenio que se va a firmar con Municipio y la intención es que haya coordinación entre estos dos, a fin de contar con todas las capacitaciones que exige la Procuraduría y trabajar en la defensa de los derechos, la idea es que impartan cursos, principalmente a los policías, ya que las quejas que más tenemos en cuestión de Derechos Humanos son sobre ellos”, manifestó.

Algunos sacan ventaja

Explicó que las quejas, de acuerdo a la Procuraduría de los Derechos, son por en relación a malas detenciones, en que las quejas dicen que los protocolos no están apegados a las normas establecidas, por lo que en muchas ocasiones la persona que fue detenida, resulta quedar libre a consecuencia de un mal trato por los elementos de Seguridad.

“Lo que más se documenta son las detenciones, no se hacen apegadas a los derechos. Hay que reconocer muchas personas utilizan mal a la Procuraduría aludiendo a que se les golpeó, o que no se les trató dignamente, y algunos elementos no conocen los protocolos, sobre todo la manera de hacer una detención sin violentar estos derechos, por ello la importancia de estas capacitaciones”, dijo.

Para concluir, la regidora informó que del año pasado a éste, sí se ve una reducción en las quejas presentadas ante la dependencia, al menos de un 40%, por lo que con este tipo de acciones se espera terminar el próximo año sin quejas de esta índole.

