Buscan ayudar a migrantes ilegales durante crisis sanitaria

Cuca Domínguez

Salamanca.- Asociaciones no lucrativas, organizan bancos de comida y de agua para entregar a los migrantes indocumentados que están en la zona de California, donde por lo menos el 50 por ciento son guanajuatenses, aseguró Omar Silva Aguilar, activista migrante y director de políticas públicas de La Cooperativa Campesina de California, quien adelantó que un alivio es que el gobernador de California ha ordenado nadie puede ser desalojado de sus viviendas durante esta situación, lo que ayudará a aquellos que viven al día y no tienen ingresos para pagar sus servicios.

Dijo que aunque la mayoría de los migrantes pagan sus impuestos, para poder arreglar más fácil; en este momento por no tener documentos no pueden acceder a apoyos del gobierno federal, por ello en este momento, en un emergencia no tienen la protección, los programas que hay no aplican para ellos, por ello las organizaciones pro migrantes no lucrativas, están organizando bancos de comida, bancos de agua para ayudar en algo a paliar esta situación.

Este programa está enfocado sobre todo para apoyar a los trabajadores del campo que fueron desplazados por los incendios de octubre pasado. Esta base de datos es de unas 5 mil personas, pero de 4 semanas a la fecha se han sumado 711 personas y de éstas más del 50 por ciento con originarios de Oaxaca y Guanajuato y la cifra sigue aumentando, dijo.

Silva Aguilar agregó que integrantes de ‘Caridades Católicas’ en Santa Rosa, llevan una base de datos de 15 mil; y así cada organización trabaja con sus programas como capacitación, entrenamiento, vivienda, asuntos migratorios, pero en este momento se están enfocando los esfuerzos a la comunidad indocumentada, que es la que se verá más afectada, es gente que no recibirá salario, que no tiene programa para el cuidado de hijos o que tenga un garantía para recibir apoyo cuando pase una situación de éste tipo, puedan regresar a sus empleos.

Además están los trabajadores agrícolas que ingresaron con la visa H2A, que es la de trabajador agrícola, pero al estar cerrados los campos, se tiene que verificar que documentos son los que firmaron, que contempla el contrato, la mayoría debe tener una clausula donde se explica que por causa de fuerza mayor como puede ser un desastre natural o esta situación se les tiene que pagar el monto total del contrato; lo malo es cuando los trae un tercero y ese cobra la totalidad y a los trabajadores, solo los regresan a sus lugares de origen, lo que no debiera de ocurrir, porque están desprotegidos al regresar si ningún recurso, concluyó.

