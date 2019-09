Buscan autobuses infractores en la capital

Transporte Público informó resultados de la última revista mecánica; la ampliación de la flota busca abrir más rutas para la ciudad

María Espino

Guanajuato.- Luis Rivera Almanza, director de Tránsito, Movilidad y Transporte municipal, informó que a la fecha van 19 camiones nuevos los que se han incorporado al Servicio de Transporte Público, además de 33 unidades que si bien, no son nuevas, sí son de modelos recientes.

“Mientras cumplan con su vida útil, que se reparen esas unidades y que se pongan nuevamente a circular, No quiere decir que si las retiramos ya no van a circular (…), nosotros revisamos que ya no existe un riesgo para el usuario”. Luis Rivera Almanza, director de Tránsito y Transporte

Comentó también que se están abriendo más rutas para dar cobertura a toda la ciudad, tal como lo hicieron con la ruta que va a Peñitas, en donde, dijo, no había servicio.

De los 19 camiones nuevos que entraron en operación, Almanza explicó que unos son de Grupo Flecha Amarilla, y sin citar nombres, aseguró que otros son de los transportistas que llevan años operando en la ciudad, “como los Avalos o los Aguilar”.

Se brincan el examen

También mencionó que en la última Revista Mecánica que se realizó, faltaron por acudir un total de 80 camiones del Servicio de Transporte Público.

Dijo que actualmente trabajan en detectar cuáles de estas unidades se encuentran en circulación para multarlas, además aseveró que si encuentran alguna que esté operando en malas condiciones, adicional a la infracción correspondiente, será sacada de circulación.

Explicó que han recibido reportes de parte de algunos concesionarios, informándole que las unidades no fueron enviadas a revisión porque se encuentran en el taller mecánico, y aunque no refirió cifras, aseguró que ya han realizado algunas infracciones.

Luis Almanza manifestó que lo importante es que los concesionarios cumplan con las revisiones periódicas, a las que la Ley los obliga para poder prestar el servicio en unidades dignas y seguras, por lo que mencionó que una vez que los camiones sean reparados de las fallas que presenten, podrán volver a circular.

“Mientras cumplan con su vida útil, que se reparen esas unidades y que se pongan nuevamente a circular, No quiere decir que si las retiramos ya no van a circular (…), nosotros revisamos que ya no existe un riesgo para el usuario”, concluyó.

Comentarios

Comentarios