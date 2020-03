Buscan aumentar tarifa de transporte público para que pueda ser sustentable

Cuca Domínguez

Salamanca.- Previo a la conmemoración del 82 aniversario de la expropiación petrolera el presidente de la Alianza Democrática Nacional de Trabajadores Petroleros, Juan Carlos Chávez González aseguró que “los trabajadores petroleros no tenemos nada que festejar porque el esquema no ha cambiado prácticamente nada; Pemex sigue en manos de compañías internacionales y las promesas hechas por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador las seguimos esperando; no debeos olvidar las fuentes de empleo que se han perdido y las conquistas laborales que ya no se tienen”.

El líder petrolero disidente recordó que en 1989, se tenían 150 mil trabajadores de planta más 100 mil trabajadores eventuales o transitorios; pero debido que los trabajos de mantenimiento, operación, seguridad, saludos y todo lo que comprendía Petróleos Mexicanos lo realizaban los trabajadores petroleros sindicalizados o de confianza; pero al permitir el ingreso de compañías privadas se fueron perdiendo las fuentes de empleo.

A la fecha los trabajos siguen siendo realizada o cedida a compañías internacionales desplazando la mano de obra calificada de los trabajadores petroleros y con ello han disminuido las fuentes de empleo y hoy solamente hay unos 84 mil trabajadores de base, por lo que se estima que se han perdido cerca de 70 mil fuentes de empleos; en tanto que de transitorios o temporales apenas habrá unos 30 mil trabajadores por lo que aquí es donde se ha perdido el mayor número de fuentes de empleo de casi 70 mil pasos en todo el sistema petrolero del país.

Chávez González, destacó además que los trabajadores petroleros han perdido su poder adquisitivo, debido a que los incrementos salariales y pagos de prestaciones no van de acuerdo al índice inflacionario.

El líder petrolero destacó que además hasta ahora no ha llegado el cambio al sindicato, muestra de ello que aunque Carlos Romero Deschamps ha dejado el sindicado petrolero, sigue dirigiéndolo a través de su testaferro Manuel Limón Hernández; luego de que los estatutos fueran modificados y dejan en claro que la sustitución de Carlos Romero Deschamps, solo se pueden dar bajo el esquema del voto libre secreto y directo, pero de quienes representan a los trabajadores, lo que quiere decir que solo podrán votar los 36 secretarios generales fue fueron electos en 2018 bajo el esquema corrupto impuesto por Carlos Romero Deschamps y aceptado por las secretarias de Energía y de Gobernación, se siguen burlando de los mexicanos, pero en especial de los trabajadores petroleros.

“Por ello es que decimos que los petroleros no tenemos nada que celebrar este 18 de marzo porque no ha cambiado todo lo que hicieron los neoliberales; Pemex sigue en manos de compañías internacionales y las promesas del presidente López Obrador, siguen siendo, eso, promesas”, precisó.

LC