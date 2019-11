Buscan aumentar pasaje en transporte público en la capital

Concesionarios del trasporte público buscan aumentar el costo del pasaje entre uno o dos pesos y piden dialogar con el alcalde sobre el tema

María Espino

Guanajuato.- Concesionarios del trasporte público en la capital buscan aumentar el costo del pasaje entre uno o dos pesos, incluso esta semana acudieron a Presidencia Municipal buscando dialogar con el alcalde Alejandro Navarro Saldaña para manifestar la inquietud y mostrar la propuesta sobre el tema.

El mismo Alejandro Navarro informó lo anterior y dijo no tener inconveniente en hablar del tema y llegar a un acuerdo para que se aumente las tarifas en la cantidad que solicitan, siempre y cuando cumplan con los requisitos que siempre se han solicitado, “tener camiones que no pasen de 10 años de antigüedad, que sean puntuales, que tengan sus seguros, etc., cuando eso se logre entonces les subimos el peso o los dos pesos”.

“Uno el tema de la tarifa, yo no le veo problema al tema de la tarifa, la vedad es que podemos subir un peso o dos pesos al pasaje siempre y cuando cumplan con lo que no hay cumplido”.

Explicó que los transportistas también querían hablar sobre las concesiones que sean otorgados, sin embargo Navarro aseveró que no se ha dado ninguna y adelantó que tampoco entregará.

“No va a haber concesiones, no se están dando concesiones, son permisos provisionales, yo sí creo que los permisos provisionales han resuelto de manera temporal los problemas de transporte, no tengo un problema latente ni tan duro en el tema del transporte, se está moviendo la gente, han sido un poco más puntuales y eso lo deriva únicamente que haya más oferta y eso genera que la gente se vuelva mucho más competitiva porque sabe que puede perder sus negocios”.

Otro tema que pretenden abordar es sobre los permisos que han dado para que otras empresas entraran a la ciudad a ofrecer el servicio de transporte público, al respecto Navarro dijo considerar que la competencia es buena porque obliga a que los que ya están cumplan con un buen servicio, además dijo que los permisionarios temporales (Flecha Amarilla, ACNA) están resolviendo el tema del transporte evitando que haya ausencias de tiempos y rutas.

“Si no les hubiéramos metido estos permisos provisionales seguiríamos igual, al cabo que ellos son los únicos que tiene concesiones, al cabo que ellos son los dueños del pasaje, en ese sentido creo que es mejor que haya competencia”.

