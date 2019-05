Buscan alternativas para redignificar presa de San Renovato

Alejandro Navarro habló sobre los problemas que hay en torno a la Presa de San Renovato, pues el sitio se usa para ingerir bebidas embriagantes

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El alcalde de la capital, Alejandro Navarro Saldaña, informó que la Dirección de Obras Públicas está realizando un proyecto para rescatar la presa de San Renovato, debido a que actualmente el lugar es utilizado para ingerir bebidas embriagantes; no obstante dijo que hasta el lunes el titular de la dependencia, Héctor Morales Ramírez, informará las acciones que se van a realizar.

Dijo que la primera propuesta que se tuvo fue que la presa se cerrara para que quedara un espejo de agua, no obstante esto no es viable porque se desbordaría con las bajadas de agua.

“Yo le decía, la verdad no está nada bonito que esté la presa así, por qué no le cerramos la válvula que tenga un espejo de agua y me decía que no que se podría desbordar con la crecida de las lluvias y esa es la función con la presa de San Renovato, pero platiquemos el lunes con Héctor Morales para que nos diga qué se está haciendo”.

Afirmó que hay intenciones no sólo de rescatar este embalse, sino todos los espacios públicos que son tomados por personas para ingerir bebidas embriagantes “cuando los espacios son para que la gente venga con su familia, disfruten, acampen, puedan ir a pie al faro y ese tipo de acciones”.

Al mencionarle que desde octubre pasado, el director de Obra Pública mencionó que además se rescatarían las pérgolas de dicha presa, Navarro respondió que probablemente no se han iniciado los trabajos porque se estaba esperando que llegara el recurso para estas acciones.

A decir de Navarro, desde hace dos meses aproximadamente, se reforzó la vigilancia en la zona para evitar que las personas ingieran bebidas embriagantes y además dejen la basura regada, “y que no se convierta en una boca de lobo y pueda estar el jardín para esparcimiento familiar, tanto de la Olla como de San Renovato”.

Pondrán en orden a comercios

Por otra parte, el alcalde reiteró que se buscará poner orden en los comercios de la Presa de la Olla, esto luego de que un par de mujeres se le acercaron para pedirle que no les retire sus puestos en la vía pública, pues al parecer ya tenían la advertencia de la Dirección de Fiscalización.

Aceptó que el comercio en la Presa de la Olla no está bien regulado y afirmó que existen algunos locatarios que venden cerveza y no cuentan con un permiso de venta necesario, “otras que tenían sus puestos sobre la banqueta y no permitían la pasada de la gente”.

Navarro afirmó que en la mayoría de los casos se trata de personas adultas y la venta de comida en la vía pública es su fuente de ingresos, por lo que “no queremos desampararlos”, pero tampoco se darán más permisos.

“Si los que ya están organizarlos nada más en un espacio donde no estorben la vialidad y no estorben las banquetas y puedan ellos desarrollar su actividad comercial”.

No obstante alrededor de las 13:20 horas de ayer, la Dirección de Fiscalización decomisó una estructura metálica en donde se vendían piedras ornamentales en la zona del embarcadero. Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana por su cuenta de twitter, ya se había pedido a los propietario que retiraran la estructura, pero no atendieron el llamado.

JG