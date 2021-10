Scarleth Pérez

León.- Impulsará Alejandra Gutiérrez la compra de vehículos híbridos para el municipio. La alcaldesa municipal se suma a la iniciativa del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para reducir las emisiones contaminantes del parque vehicular.

“A parte de promover el uso de otro tipo, de métodos de transportes que sean más saludables, también una de las cosas que queremos impulsar: ‘los vehículos que se compren para el municipio, que no sean de seguridad, será vehículos que contaminen menos, los híbridos son una alternativa”, apuntó.

La alcaldesa apuntó que ya se están analizando costos-beneficios. Informó que ya se está platicando con los legisladores, para que busquen incentivos conforme a la ley para que cada vez haya más vehículos híbridos.

En octubre de 2017, Alejandra Gutiérrez como diputada federal desechó la propuesta de la eliminación del IVA, como incentivo para la compra de vehículos híbridos según una declaración Arturo González Palomino, presidente de la Asociación de Distribuidores de Automotores en Guanajuato.

La suma de vehículos híbridos al parque vehicular, serán parte del programa de calidad del aire como parte del programa León al 100.

Advirtió, que “apretará a los funcionarios” para disminuir el uso de papel y dar paso a la firma electrónica, “ya di instrucciones”, dijo.

El anuncio del gobernador

Fue en la II Sesión Extraordinaria de la Comisión para el Mejoramiento de la Calidad del Aire del Estado de Guanajuato (COAIRE), que el gobernador de Guanajuato anunció su propuesta de adquisición de vehículos híbridos.

“Ahorita ya hubo licitaciones, las próximas tendrán que ser coches eléctricos, no de seguridad porque no podemos estar a expensas en este tema de un coche que no esté cargado, ahí si no están preparados los coches eléctricos, pero en el tema de inspectores y muchos otros temas sí, entonces vamos a ir evolucionando, es una apuesta”, mencionó Rodríguez Vallejo.