Buscan a través de change.org que no se liquide a Jorge Armengol

El exdirector Jurídico de la Jumapa recibiría una liquidación de más de 300 mil pesos tras negarle la solicitud que presentó a la dependencia por seis años para integrarse al próximo Ayuntamiento de Celaya; usurio busca reunir firmas a través de las plataforma para frenarlo

Luz Zárate

Celaya.- La inconformidad de que el síndico electo Jorge Armengol Durán, reciba una liquidación de más de 300 mil pesos al dejar de ser director Jurídico de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa) y de inmediato se integre al próximo Ayuntamiento de Celaya, llegó hasta la plataforma change.org en donde se piden firmas para que no se le entregue dicha cantidad.

La mañana de este martes, el usuario Eduardo Knapp expresó a través de la plataforma change.org que no está de acuerdo en que el síndico electo reciba “más de 350 mil pesos de indemnización por despido injustificado”, y pide que más ciudadanos firmen la petición.

En un par de horas se juntaron más de 200 firmas y la plataforma pide 500 para apoyar la iniciativa.

“No creo que lo hayan obligado a ser síndico, ¿de dónde sale el dinero para pagar esta jugosa liquidación?, evidentemente que del patrimonio de la Junta Municipal, de las contribuciones que pagamos por el servicio de drenaje y alcantarillado. SI NO ESTAS DE ACUERDO, AYUDAME FIRMANDO ESTA PETICIÓN”, publicó Knapp.

Cabe recordar que Jorge Armengol es el síndico electo de la planilla encabezada por la alcaldesa electa Elvira Paniagua, y al ser director Jurídico de la Jumapa pidió una licencia de hasta seis años para dedicarse a ser síndico del próximo Ayuntamiento y al término regresar a su puesto. Su petición fue rechazada por el director de la dependencia, Arturo Gómez, sin embargo se aprobó despedirlo del cargo y en consecuencia se le liquidaría conforme a la ley como despido injustificado.

Lo apoya Elvira Paniagua

Al respecto, la alcaldesa electa Elvira Paniagua, se pronunció a favor del síndico y pidió que se le respeten sus derechos laborales y se le liquide conforme a la ley, situación que fue criticada por muchos debido a que hay quienes consideran que “no es ético”, pues Armengol debió de haber renunciado a su cargo en la Jumapa y no ser liquidado.

Es por ello, que el ciudadano Eduardo Knapp lanzó la petición de firmas.

“El exfuncionario de Jumapa exige, con la intervención de la próxima presidenta municipal Elvira Paniagua, que se le liquide conforme a ley, para recibir la cantidad de $360,000.00, aproximadamente, correspondiente al finiquito por 5 años laborales, desde el 2013 con un sueldo mensual de 43,000 aproximado y como se le considera como despido injustificado, adicionalmente recibirá un ‘apoyo’ de 20 días por año trabajado”, publicó en la plataforma.

La cantidad exacta de la liquidación no fue revelada por la Jumapa, pero el usuario asegura que son más de 350 mil pesos.

“No creo que al Lic. Armengol, lo hayan obligado a aceptar su nueva responsabilidad, ni tampoco esté inconforme con su nuevo cargo, más si estará ganando aproximadamente entre 49 mil 611 pesos a 52 mil 670 pesos, en su nuevo cargo, un incremento de un 20% aproximado, considerando el tope superior del sueldo.

“Ya me imagino esta situación en el sector productivo: decido cambiarme de trabajo para ganar más dinero, y pido que en mi trabajo anterior me esperen durante 6 años, pero como no me pueden esperar, entonces para sacar el mayor provecho, propongo que me despidan”, publicó el usuario.

Y agregó que es un abuso y exige que Armengol Durán regrese el dinero.

Qué es Change.org Change.org es un blog donde se hacen peticiones por internet de carácter cívico, reformista y social, es una plataforma de presión social que no sustituye a las iniciativas legislativas ya que sus solicitudes vía web no tienen validez legal.

MEJZ*