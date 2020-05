Buscan a Jorge Luis desde hace seis meses

Yadira Cárdenas

Salamanca. –Tras más de tres horas de dialogo entre comerciantes que insisten en abrir sus negocios y autoridades municipales, no se llegaron a acuerdos concretos, por lo que la reunión se reanudará este jueves con la presencia virtual de la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz.

Tras la tensión que se generó la mañana de este miércoles en las calles aledañas al mercado “Tomasa Esteves” durante el operativo que realizaron autoridades municipales en coordinación con corporaciones de seguridad y de salud para evitar la apertura de comercios no esenciales como parte de las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid19, no se llegó a una conciliación, al insistir los comerciantes en que se les permita abrir sus locales al menos durante las festividades previas al 10 de mayo o bien se les otorguen apoyos económicos.

“No tuvimos acuerdos, ellos nos están ofreciendo una ventanilla única para bajar recursos, pero el apoyo que necesitamos es inmediato, los comercios ya llevan semanas cerrados y se necesitan hacer pagos, se necesita llevar el sustento a la casa, vamos a esperar mañana a reunión con la alcaldesa”, señaló Ricardo Rivera, representante de Comercio Seguro.

Por su parte la Secretaria del Ayuntamiento, Lidia Becerra González, atendió las inquietudes de los comerciantes, señaló que se les presentaron tres posturas a los inconformes, realizar gestiones ante la subdelegación federal para recibir apoyos a través de una ventanilla única, permitirles abrir comercios en cuanto le gobierno federal lo permita, además de la reunión con la alcaldesa.

Destacó que no se ha hostigado a los comerciantes como señalaban algunos de ellos y no se está utilizando la fuerza pública la cual a decir de la alcaldesa es innecesaria, aun cuando algunos miembros del cabildo están a favor, además de recordar que el cierre de negocios no esenciales es por un decreto federal debido a la pandemia sanitaria y se tiene que cumplir.

“Cuando incumplan con un decreto federal de una institución sanitaria lo que procede es que jurisdicción sanitaria haga el cierre correspondiente y la multa, por parte del municipio si no acatan no van a cumplir con los requisitos de la regla de operación para funcionar”.

En cuanto a la administración municipal señaló que se manejan dos líneas de acción para apoyar en esta contingencia, la sanitización y entrega de despensas.

