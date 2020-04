Buscan a Ivonne, desapareció desde hace cuatro días

Luz Zarate

Celaya.- Aunque ya se registró la primera muerte por coronavirus COVID 19 y la Secretaría de Salud de Guanajuato reporta una transmisión comunitaria en Celaya, aún hay personas que siguen sin creer en la pandemia, otros le dejan a Dios que los proteja de la enfermedad y unos más aseguran que tienen que salir a las calles por el sustento diario.

Aunque en la zona urbana ya ha disminuido la asistencia de personas en las calles, en las comunidades rurales aún se nota presencia de las personas en las plazas cívicas y jardines, pues aunque se colocaron cintas amarillas para evitar el paso, hay quienes hacen caso omiso y se reúnen a platicar.

Es común escuchar sobre todo en personas de la tercera edad, que el coronavirus no existe y que no conocen a nadie que se haya contagiado de este.

“No existe, ese es un invento, a ver quién lo ha visto”, revira la señora Juana Pérez de la comunidad de Rincón de Tamayo, en donde este viernes se acercó al Templo que hay en la comunidad con la esperanza de que la dejaran entrar y como las celebraciones eran a puerta cerrada optó por rezar en el exterior.

“En todo caso deberían de dejar que se realicen los eventos de la Iglesia para pedir que se acabe el coronavirus, pero salió peor, nos prohibieron todo y ahora no nos dejaron ni hacer las tres caídas”, reclamó Isela Maldonado.

Y así como ellas, hay decenas de personas que aún salen sin los cuidados de salubridad pues aseguran que no se van a contagiar.

“Me cerraron el Jardín, me cerraron San Agustín, pues me vine al Parque Morelos a descansar, a qué me quedo en mi casa, ahí me aburro”, dijo Pablo Caballero de 70 años.

