Cuca Domínguez

Salamanca.- Dayanna Amador, acompañada de sus tres sobrinos menores, busca a su cuñada Ana Joaquina Miranda Cruz, que desapareció el 13 de marzo del 2020. Ese día salió de casa y ya no regresó. Ellos participaron en la marcha que el colectivo Salmantinos Unidos Buscando Desaparecidos organizó para conmemorar el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas. Además participaron en una misa que se realizó en el santuario diocesano del Cristo Negro, Señor del Hospital.

La familia de Ana Joaquina la ha buscado por todos lados desde hace más de dos años, pero no pierden la esperanza.

“La última vez que la vieron fue en Nativitas y de ahí ya no supimos más nada de ella”, cuenta Dayanna. Ana Joaquina dejó tres hijos: Tania, Alison y Alexander, de 12, 14 y 17 años, respectivamente. Ellos se han sumado a la búsqueda para tratar de localizarla.

Dayanna dijo que sumarse a este colectivo les ha servido de mucho, porque hay mucha gente con el mismo dolor de tener un ser querido desaparecido. “La gente que no entiende esto, no comprende el dolor”, y dijo que espera que ahora que se han tomado pruebas de ADN la puedan localizar. “Por ahora no tenemos resultados, pero esperamos que pronto tengamos una buena noticia”, dijo.

Denunció que cuando marchaban, llegaron a escuchar comentarios negativos. Gente les dijo que eso les pasaba a los que se portan mal, “pero eso no es cierto”, aseguró. Por ello pidió más apoyo de la población porque dijo que a cualquiera le puede llegar a pasar.

“Los recordamos con amor, con cariño”

Alma Lilia Martínez, representante de este colectivo, dijo que este 30 de agosto se conmemora a todos los desparecidos que aún no han sido localizados. Esta marcha es para buscar la empatía de la situación que pasan muchas familias.

“Queremos como siempre recordarlos con amor, con cariño, a todos los desparecidos”, dijo.

En este colectivo esperan encontrar los paraderos de 56 hombres y 8 mujeres. En todos los casos, se busca que avancen sus carpetas de investigación, se les ha renovado sus pruebas de ADN, y se tiene la esperanza de que se avance para localizarlos. Desde que se tomaron las muestras, se han localizado a tres personas. Sin embargo, desde el inicio de este colectivo, han localizado a 14 personas con vida, a 11 ya fallecidas.

La movilización para conmemorar este día de las desapariciones forzadas comenzó desde la calle Ébano de la colonia Bellavista, pasaron por Zaragoza, Juárez y hasta el jardín principal, para luego ingresar al santuario diocesano del Señor del Hospital, donde se ofició la misa. Al término se realizó un evento donde se presentó la letra de la canción que se compuso para quienes tienen un familiar desaparecido.

