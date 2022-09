Las buscadoras afirman que en vez de resolver el problema, las autoridades militarizan el país, lo que es una estrategia fallida.

Nayeli García

Ciudad de México.- “Estamos aquí de pie por nuestra y nuestros desaparecidos, por nuestra y nuestros asesinados”, señalaron integrantes del colectivo Hasta Encontrarte al señalar que México no puede festejar una independencia cuando en el país se encuentran en agonía más de 100 mil familias que todos los días lloran por sus desaparecidos. Por su parte la autoridad, en lugar de resolver el problema militariza el país, lo que es una estrategia fallida.

Ante la desesperación de una militarización del país y una violencia que no termina, el colectivo Hasta Encontrarte decidió tomar la Estela de Luz en la Ciudad de México y colocar un amanta de 100 metros de lago por cuatro de ancho para llamar la atención de las autoridades. Esto aun sabiendo que el Gobierno federal es indolente ante las desapariciones del país. Pues las víctimas no son tomadas en cuenta en la implementación de estrategias y decisiones de los legisladores.

En uno de los puntos más álgidos de la manifestación, una de las buscadoras recalcó que no es momento de festejos.

“No hay nada qué celebrar”, tronó. “¿Cómo vamos a celebrar con el lamento de 100 mil personas desaparecidas?”.

"No hay nada que celebrar, cómo vamos a celebrar con el lamento de 100 mil personas desaparecidas"



Familiares de víctimas de desaparición protestan a la altura de la Estela de Luz.



La percepción no es la realidad

“Es muy importante decirle a la gente que no dudamos que se sientan más seguros con tener en la esquina de su casa una patrulla llena de militares armados hasta por los dientes, pero la percepción no es la realidad, la realidad es que en la Constitución de Apatzingán colonia de Irapuato, Guanajuato, hay masacres casi a diario y hay que tener en cuenta que ahí está la base militar, una de las más grandes del país”, puntualizó Bibiana Mendoza integrante del colectivo.

Comentó que acudir a la Ciudad de México en protesta era una idea que tenían desde hace tiempo. Incluso las mujeres que con mucho valor escalaron la Estela de Luz se prepararon con anticipación, pues no es fácil lo que hicieron.

“Vimos con tristeza como mientras llegaban 250 elementos de Sedena y Guardia Nacional al municipio de Irapuato también habíamos amanecido con la noticia de una mujer sin vida colgada en un puente peatonal y con el asesinato de 20 personas en el estado de Guanajuato y el registro de 10 personas levantadas”, dijo.

“Guanajuato es la prueba de que la militarización es una estrategia fallida”

“Escuchamos en los medios de comunicación el mensaje del Gobierno Federal diciendo que al militarizar al país se va a devolver la seguridad y decidimos que Guanajuato es el claro ejemplo de que esa estrategia es fallida, en Guanajuato hay alrededor de 11 mil elementos de Guardia Nacional y de Sedena y no estamos ni cerquita de encontrar la paz que estamos buscando y exigiendo desde hace años”, agregó.

La protesta, explicó, es para decirle al Congreso que cuando votaron y aprobaron las leyes secundarias para la militarización se olvidaron de preguntarles a las víctimas que opinaban de la estrategia. También es para decirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que están a tiempo de revocar la ley que viola claramente la Constitución.

Escogieron la Estela de Luz como lugar de protesta porque consideraron que es un monumento muy simbólico por la historia que encierra, y porque la militarización inició con el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

“Él tuvo la mala decisión de la guerra, de esta lucha contra el narcotráfico”, apuntan.

AMLO replica la estrategia fallida de Calderón

Recordó que en su momento, Andrés Manuel López Obrador reprobó y repudió tal decisión. Ellos también como ciudadanos apoyaron esa postura, porque se sabía que Calderón se iba a manchar las manos de sangre. Pero AMLO, una vez que llegó al poder se olvidó de todo y no sólo replicó la estrategia de sus antecesores, sino que la rebasó. Y en el proceso, violó los derechos de la ciudadanía.

“Estamos aquí porque creemos que las personas en vida merecen justicia. Hay que recordar a Ángel, el estudiante asesinado a manos de la Guardia Nacional. Estamos aquí por Sergio Banda Delgado, que fue desaparecido en el 2019 por la Marina de México. Hoy estamos aquí para decir que no venimos a tomar una postura, venimos a contar una realidad: la realidad es que la estrategia no le funcionó a Felipe Calderón, no le funcionó a Enrique Peña Nieto, y no le está funcionando al actual gobierno. Y las que pagamos las consecuencias de sus malas decisiones, mientras que ellos están cómodamente en sus oficinas, somos nosotros, las miles de víctimas las que nos han desaparecido o matado a alguien”, indicó.

La toma de la Estela de Luz es una forma de llamar la atención, ya que dijo que aunque las autoridades locales los han tratado bien e incluso les han dado de comer y agua, saben que el Gobierno federal es indolente y que nadie va a ir con ellas para hablar sobre el tema.

“Vivimos en un país en donde las víctimas nos vemos obligadas a andar mendigando lo que por derecho nos corresponde. Sabemos de la indolencia de la autoridad. Sabíamos que no nos iba a recibir a nadie, y estamos aquí de pie por nuestra y nuestros desaparecidos, por nuestra y nuestros asesinados”, compartió.

Hay más de tres mil desaparecidos en Guanajuato

De acuerdo con información obtenida a través de solicitudes de información, el académico de la Universidad Iberoamericana León e integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, Fabrizio Lorusso, señala que en Guanajuato se tienen investigaciones abiertas para la búsqueda de 3 mil 245 personas en la Fiscalía General del Estado (FGE). Esto en el periodo entre el primero de enero del 2012 y hasta el 15 de mayo de este 2022.

Esta cifra es casi 21 por ciento superior al número de desapariciones reportadas en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB). Esto porque la plataforma nacional reportaba en junio solo 2 mil 682 desaparecidos en el estado.

De hecho, este desfase en cuanto las cifras estatales y federales se replica en los datos históricos. En el registro desde 1964 hasta la fecha, hay 15 mil 289 personas reportadas como desaparecidas según la CNB. Sin embargo, en los datos solicitados por el investigador la cifra que refiere la FGE es de 23 mil 751 denuncias, más del 55% superior que los datos oficiales federales.

El experto destacó que, según la FGE, en el 88.2 por ciento de las denuncias se localiza la persona. Pero no se sabe si los encontraron ellos o los familiares, si estos aparecieron con vida y cuál es el contexto de su desaparición. Además, la cifra supondría que localizan a casi todos los desaparecidos, pero esa premisa no es compartida por las familias que siguen buscando a sus seres queridos.

El análisis del especialista, titulado ‘Cifras y crisis, discursos y vacíos: los laberintos de la desaparición en Guanajuato’, también precisa que en el estado hay al menos 1 mil 717 cuerpos sin identificar en una primera respuesta de la FGE. Al corte del 6 de mayo se reportan 825 en fosas comunes municipales y 892 en el panteón forense de la capital. Pero para el 26 de mayo, esa cifra cambió con 848 cuerpos. Esto da un total de mil 673 cadáveres no identificados, por lo que se acusa una crisis forense.

Reconocen entorno de violencia para las buscadoras

Por si fuera poco, además de enfrentarse al duelo y el peso de tener que buscar con sus propias manos los restos de sus seres queridos, los colectivos deben enfrentarse a un entorno de violencia que pone en riesgo sus vidas.

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado Castro, reconoció que es preocupante la violencia que sufren las personas que buscan a familiares de desaparecidos en Guanajuato.

Durante la presentación del documento ‘La desaparición forzada en México: una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas’ en agosto pasado, el comisionado señaló que Guanajuato enfrenta una situación compleja en esta materia. Incluso expresó su solidaridad hacia los guanajuatenses ante las “expresiones muy críticas” de violencia local vividas recientemente.

Guillermo Fernández-Maldonado subrayó que las acciones que realiza la oficina a su cargo están enfocadas en materializar distintos objetivos. Entre ellos, proteger a los familiares que continúan en la búsqueda.

“En este punto debo decir que nuestra oficina ONU-Derechos Humanos nos preocupan los hechos de violencia. Las acciones que limitan o restringen los derechos y libertades de las familias y personas defensoras que las acompañan que se han registrado en Guanajuato”, dijo.

Además, invitó al Gobierno del estado a llevar a cabo, las recomendaciones que emitió el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada tras su visita a la entidad.

“Respetuosamente alentamos a que Guanajuato despliegue un plan coordinado interinstitucionalmente. Con participación de las víctimas, para materializar la implementación de las recomendaciones en el ámbito de su competencia”, dijo.

Entre las recomendaciones emitidas por la ONU al Estado mexicano están el fortalecer las instituciones y procesos de búsqueda. También garantizar la coordinación sistemática de las instituciones. Así como remover los obstáculos que impiden la judicialización de los casos de desaparición forzada, así como atender la crisis forense.

