Busca renovar el panal

‘Pepo’ Martínez pretende que sus jugadores estén comprometidos en la duela y que se identifiquen con la camiseta de Abejas

Pablo Ruiz

León.- José ‘Pepo’ Martínez, nuevo coach de Abejas de León, aseguró que ya trabaja en la reestructuración del róster con la inclusión de 5 a 6 jugadores, por lo que aseguró que el sello de su equipo será la entrega; espera acceder a playoffs para alcanzar el campeonato de la LNBP.

“El reto con este equipo es que después de no haber clasificado hay que conseguirlo, los dueños han hablado conmigo y es un equipo que ha estado a punto de clasificar y hay que mejorar algunas cosas, yo entiendo que puedo hacer eso”, dijo José Martínez.

De cara a una nueva temporada, la dirigencia de Abejas pretende hacer cambios en el róster, por lo que el mismo coach entiende que será importante buscar un perfil idóneo para poder formar un equipo competitivo y sobre todo dinámico, pues la juventud y la calidad será lo que busque para sumar a la plantilla.

“Alrededor de cinco o seis jugadores nuevos tendremos, no sé qué cambios haremos pero lo podemos conseguir para mejorar el equipo y no descarto a alguien que ya haya estado como extranjero, pero definitivamente entiendo que ante los resultados que han obtenido es importante darle sangre nueva y comenzar un proyecto, eso es lo que ha faltado”, añadió.

‘Pepo’ Martínez pretende que sus jugadores estén comprometidos en la duela y que se identifiquen con la camiseta de Abejas, por lo que buscará que cada partido se luche hasta el final por conseguir resultados, aunque recalcó que lo que buscarán en el mercado tendrá que coincidir con el presupuesto con el que cuenta el conjunto leonés.

Pide paciencia

El coach pidió paciencia a los aficionados y a la dirigencia, pues tiene claro que los resultados no se darán de un día para otro, por lo que aseguró que la principal virtud de todos los que conforman el equipo será la paciencia.

“El fanático debe tener un poco de paciencia y los dueños también, se está armando un grupo de jóvenes con combinación de jugadores veteranos, pero todo depende del presupuesto, hay que tener paciencia porque ya he armado proyectos y pudimos conseguir resultados. A mí me gusta ganar, me contratan para ganar” indicó Martínez.

Asimismo, compartió que el sello de Abejas será un equipo entregado y comprometido, pues la prioridad será erradicar el individualismo, por lo que ya trabaja en la selección de jugadores que cumplan con el perfil, pues tiene claro que la primera meta será clasificar a los playoff para después luchar por el campeonato.

Por último, José Martínez agregó que ha solicitado a la gerencia que se inicie con la pretemporada por lo menos un mes antes del inicio de la temporada 2018-2019, que tentativamente estaría dando comienzo el próximo 4 de octubre.

RC