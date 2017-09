Busca PVEM regular a mercados

Legisladores quieren poner orden en el uso de baños y estacionamientos públicos

Catalina Reyes

Guanajuato.- En mesa de trabajo sobre la Ley Orgánica Municipal en materia de mercados, el Partido Verde Ecologista de México propuso que el Ayuntamiento regule el servicio de baños y estacionamientos en los mercados públicos. Pero el PAN y Apoyo Parlamentario no querían porque dijeron que eso no va en la ley.

La propuesta que presentó Francisco Rocha, asesor del PVEM, fue el artículo 174-5 que a la letra dice: “Para que los mercados y las centrales de abasto tengan baños y estacionamientos, el Ayuntamiento establecerá los mecanismos para su regulación y funcionamiento en coordinación con las asociaciones de concesionarios y en los términos y condiciones señalados en el respectivo reglamento”.

Publicidad

Este texto, a diferencia de la ley actual, dice que la administración de ambos servicios se puede otorgar a las asociaciones de concesionarios.

Responsabilidad de municipio

Pero Mario Enríquez, asesor de los diputados del PAN, consideró que esto no se puede hacer respecto a los baños, sólo se podría hacer una remisión a la Ley de Hacienda.

Francisco Rocha replicó: “Esta ley es antipopular porque el Municipio tiene que meter orden. El problema es que los ayuntamientos no quieren entrarle a regular los mercados. Ahí hay mucho movimiento de dinero. El problema es que no hay orden, no hay orden, los Ayuntamientos tienen pavor a regular.

“¿Cómo vas a meterle dinero de Mi Plaza (un programa de la Secretaría de Desarrollo Económico para apoyar a los mercados) si no regulas los baños y el estacionamiento?

“Como el mercado Tomasa Estevez (en Salamanca) le meten y le meten dinero de Mi Plaza pero sólo se queda en unos cuantos, no cambia nada. El director de Mercados de la Secretaría les advierte que los regulen porque si no los castigan sin darles dinero de Mi Plaza, pero no lo cumplen”, refirió.

La diputada Luz Elena Govea agregó: “Si tú regulas los baños y estacionamientos, fortaleces el mercado. Regulas el recurso de baños y estacionamientos y fortaleces el mercado”.

El asesor del PVEM también propuso incluir este artículo: “Los concesionarios podrán organizarse en asociaciones legalmente constituidas cuya función principal es representar a sus asociados, así como coadyuvar y participar con las autoridades para el eficiente funcionamiento del servicio público de mercados y centrales de abastos”.

Pero Verónica Olmos, asesora de Apoyo Parlamentario, señaló que esta disposición no podía incluirse en una ley orgánica no aplica cómo se deben organizar los ciudadanos, pues esto ya está en otras leyes, como el Código Civil. “El Congreso no tiene facultad para incluir esto en una ley orgánica”, afirmó.