Busca Pro-Irapuato rescatar los valores que alguna vez fueron honrados por los ciudadanos

Nayeli García

Irapuato.- “La confianza que nos han dado los irapuatenses no la vamos a defraudar, vamos a entregar un Irapuato transformado de muchas maneras”, se comprometió el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez a consolidar un ‘Irapuato moderno’, de cara al Segundo Informe de Gobierno que se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre en la Presidencia Municipal.

Aunque el segundo año de gobierno no ha sido fácil debido a los recortes federales y la pandemia del Covid-19 que fue una situación que no se esperaba, los proyectos no se han detenido y avanzan conforme a lo planeado, ya que dijo, se tiene muy claras las metas y los objetivos de cómo se quiere entregar a Irapuato.

“Podemos sentirnos contentos, no satisfechos al 100% porque siempre te quedan las ganas de hacer un poquito más, pero creo que la gente no puede dudar que hemos puesto todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, para eso nos contrataron afortunadamente ya por tercera ocasión y esa confianza que nos ha dado los irapuatenses no la vamos a defraudar”, aseguró el alcalde.

Irapuato cuenta con una inversión global de casi 2 mil millones de pesos tanto del Gobierno del Estado como del Municipio, en donde se le ha apostado a tres ejes principales: Habitabilidad, Movilidad y Seguridad.

“Hay situaciones que a veces no solamente tiene que ser la obra que va de la mano, vamos a tener una ciudad más cómoda, vamos a tener un sistema de transporte más eficiente, vas a tener un centro histórico más bonito, vas a tener un equipo de fútbol que le tiramos a que sea un equipo de primera división para buscar ese sentido de pertenencia”, destacó el presidente municipal.

Ricardo Ortiz destacó que este segundo informe no será un informe triunfalista en donde se busque enaltecer al alcalde sino es el resultado de un trabajo de seis años y el trabajo de todos los integrantes del Ayuntamiento, que se han sumado a una visión de Irapuato que inició hace 20 años, y que a un año de que termine el trienio ser verá concreta, ya que dijo, todas o las mayoría de las obras y proyectos se verán concretados y los que son por etapas se dejarán listas las etapas que corresponden.

Uno de ellos, el Sistema Integrado de Transporte (SITI) en el que ya se tiene el estudio concluido de rutas y se dejará lista la primera línea troncal de este sistema y la implementación del prepago del servicio.

Pandemia

La pandemia del Covid-19 consideró que es lo más difícil a lo que se ha tenido que enfrentar la administración en este último año, pues era una situación que no se conocía y no se estaba preparado para enfrentarla, sin embargo se logró destinar al menos 46 millones de pesos para su atención y con apoyo del Gobierno del Estado se distribuyeron 130 millones para las personas que resultaron afectadas en su economía.

Destacó además, que con las medidas de contingencia que se han implementado, Irapuato ha podido mantener índices bajos de mortalidad a comparación de las ciudades del Corredor Industrial y se sigue trabajando para evitar los contagios y a la par seguir con el avance de la ciudadanía.

Seguridad

La seguridad, reconoció ha sido otro de los retos importantes a enfrentar y que puso a Irapuato en momentos muy difíciles sobre todo por el tema de los homicidios dolosos que impactan negativamente a la ciudadanía, pero que salen del control municipal pues se requiere de una estrategia nacional y estatal y que con las últimas detenciones se vio disminuida la situación, que no es garantía de nada.

En lo que corresponde a Irapuato, ha sido uno de los municipios que más le ha invertido a su Policía Municipal en capacitación, equipamiento, en elementos y en mejorar las condiciones de la corporación con la oferta de vivienda para los elementos, seguros de vida, contar con los mejores sueldos a nivel estatal e incrementar el número de policías, para cumplir al final de la administración con la meta de más de mil elementos.

En cuestión de estadísticas, destacó que Irapuato marca una tendencia a la baja en delitos del fuero común, como el robo a vehículo y casa habitación, pues en el tema de homicidios dolosos, puntualizó que la Policía Municipal no va a poder sola con el crimen organizado, requiere de estrategias federales y estatales y la participación de la ciudadanía, pues la droga es el principal móvil de estos grupos y es en la familia en donde se puede detener el consumo.

Transformación de Irapuato

“Irapuato que ya se había quedado viejo, anciano, descuidado, hoy tenemos ya vialidades con iluminación led, es un Irapuato moderno, así lo queremos dejar, me falta un año y creo que vamos a concluir con estas grandes avenidas y grandes obras”, enfatizó el alcalde.

Ricardo Ortiz compartió que se ha invertido desde las grandes obras como el Puente de Cibeles, la modernización del Tercer y Segundo Cinturón Vial hasta en la introducción de servicios básicos en las comunidades y colonias, en donde el compromiso es que cada hogar cuente con agua y drenaje y se está llegando a esa meta.

La inversión en el Centro Histórico destacó que es muy importante, aunque algunos cuestionan porqué seguir invirtiendo en él, explicó que el centro es una lugar de pertenencia y de orgullo para una ciudad, y desde hace 20 años que se planteó la meta de rescatarlo, se fijó un objetivo que con la rehabilitación de la Plaza Abasolo, el Hospitalito y la Calle Juárez se va a ver concluida.

“El centro histórico no lo podemos dejar nunca, no lo podemos descuidar, debe de ser el orgullo de toda ciudad, debe de ser el punto d reunión de visita de quien venga de otro lado y debe de ser un punto de sentido de pertenencia como irapuatense”, mencionó.

Estadio Sergio León Chávez

El Estadio Sergio León Chávez consideró es un logro, que pese a la inversión que se está llevando a cabo en su remodelación, lo consideró como una acción intangible, pues se busca rescatar el fútbol en Irapuato.

“No conozco una ciudad que no sea exitosa y que no tenga detrás de sí un equipo de algo del deporte que le gusta a la gente, finalmente es ese solidarizarse en torno a un proyecto y es quizá es parte de lo intangible aunque se está rehabilitando el estado con una inversión importante pero me parece que el tema y la esperanza que tiene la gente de tener un equipo de primera división es muy importante”, por lo que se firmó el convenio para que el Gobierno Municipal se haga cargo del estadio durante 25 años y garantizar la permanencia de un equipo de fútbol.