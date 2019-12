Busca Prieto ocupar ‘sus’ dos puestos

Promueve juicio ante la sala regional Monterrey; el Artículo 8 de los estatutos de Morena, prohíbe a sus militantes tener más de un cargo

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, presentó un juicio ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para poder ocupar tanto la dirigencia estatal de su partido como la diputación, en virtud de los que estatutos del instituto político prohíben que alguien funja en dos cargos.

El legislador calificó como desfasado y desactualizado el Artículo 8 de los estatutos del partido, el cual señala que para poder regresar a la dirigencia estatal, tiene que solicitar licencia a la diputación.

“El INE, que también interviene, reconoce que yo soy el presidente del partido, nada más que solicité licencia, en el marco de un artículo que es el 8 en el estatuto de Morena, desde nuestro punto de vista es inaplicable, es un artículo desfasado, desactualizado, no puedo regresar a la presidencia del partido si antes no solicito licencia a la diputación, estoy (…) siendo afectado en mis derechos políticos, me veo en la necesidad de promover un juicio”, indicó.

El legislador mencionó que se espera que la próxima semana, el TEPJF resuelva dicho juicio y dijo confiar en que se va a resolver a su favor, en virtud de que ya existe un antecedente de un militante de Morena, que es regidor en Salvatierra y a la vez es secretario de la Diversidad Sexual del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, esto porque en su caso se declaró el Artículo 8 inaplicable.

"Está desfasado"

Refirió que dicho artículo de los estatutos del partido está completamente desfasado y ya no aplica en el contexto en el que se encuentra el partido, porque ahora es la principal fuerza política a nivel nacional, “en aquel entonces no éramos gobierno, apenas íbamos comenzando es por ello que presenté este juicio, hay la posibilidad de que me lo re-encaucen al Tribunal de Guanajuato, de ser así, confío en que me lo estén resolviendo favorablemente igual en el mes de enero”, explicó.

Reiteró que lo que lo motivó a querer regresar a la dirigencia es que el partido vive en una ‘parálisis’, “ya que no hay compromiso y no hay capacidad”.

