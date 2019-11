Busca PAN dar seguridad y estabilidad a remesas

Martha Delgado Zárate señaló que lo que se pretende es la promoción de medios accesibles para el envío seguro y confiable de remesas de los migrantes

Guanajuato.- Ante el incremento del envío de remesas en el estado, el Grupo Parlamentario del PAN busca dar seguridad y confiabilidad en el envío de estos recursos.

Lo anterior a través de una reforma a la Ley para la Protección y Atención al Migrante y sus familias del estado de Guanajuato cuyo análisis se encuentra en desarrollo.

La diputada del PAN, Martha Delgado Zárate señaló que lo que se pretende es la promoción de medios accesibles para el envío seguro y confiable de remesas de los migrantes.

Correo publicó que en el trimestre correspondiente de julio a agosto de este año, el estado recibió con por concepto de remesas 901 millones de dólares, principalmente de la Unión Américas, lo que representa la suma más alta enviada a la entidad desde que se lleva registro.

En entrevista, la legisladora panista manifestó que “efectivamente se ha roto el récord, hemos tenido una gran cantidad de remesas a pesar de la situación que se vive en los Estados Unidos, acá las remesas se ha incrementado, entonces pretendemos que estás remesas se potencien y brinden las mejores condiciones de vida a los migrantes y sus familias”.

Martha Delgado mencionó que se busca incluir esquemas digitales y tecnológicos a fin de que la transferencia de las remesas tengan una mejor rendimiento y no estén perdiendo valor a través de los intermediarios.

“Que esté uso de plataformas para ese envío de remesas sea más seguro y que no pierdan valor, porque cada paso que se da empiezan a perder valor, entonces no llega esa remesa no quisieramos que al 100% pero si en un porcentaje que sea importante”.

