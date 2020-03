Busca León levantarse como sede de Juegos Centroamericanos 2026

Redacción

León.- Este sábado, el director general de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato, Isaac Piña, junto a Mario García, secretario general del Comité Olímpico en México y Roberto José Elias director de la COMUDE León presentan en Panamá la candidatura de León por los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

El propio Isaac Piña dio a conocer esto mediante sus redes sociales, en donde anunció el gran trabajo que se está realizando en la planeación de este evento, especialmente tratándose del centenario.

Sin embargo, aún no hay que cantar victoria, ya que con lo que no se contaba es que la delegación de Santo Domingo, en República Dominicana también se presentará con su candidatura, lo que ya no deja tan claro si León será elegido como sede.

México y Guanajuato están preparados para organizar los mejores Juegos Centroamericanos y del Caribe de la historia, y aún más siendo el centenario, estamos convencidos, y no bajaremos la guardia, vamos con todo por la sede #León2026 #100TeLaPasión. 👊🏻 #GTO #GrandezaDeMéxico pic.twitter.com/XDIkp4k5ne — Isaac Piña | Deporte GTO🏅 (@isaac_pina) March 7, 2020



