Busca Katya cercanía con los ciudadanos

Roberto López

San Miguel de Allende.- Katya Soto Escamilla, candidata del PAN a diputada local por el IX Distrito, se comprometió con los habitantes de San Miguel de Allende a instalar dos casas de gestión para la atención de los ciudadanos una vez que llegue al Congreso del estado.

Soto Escamilla, en su visita a la comunidad La Palma, compartió “yo seré esa diputada cercana, pero sobre todo transparente y que no me digan que no los volví a ver, que no regresé, porque voy a trabajar con ustedes y por eso quiero poner esa oficina de enlace para estar siempre en contacto con ustedes, aquí en San Miguel y seguir teniendo la oportunidad de platicar y que ustedes puedan asistir y realizar sus gestiones”.

Detalló que instalará en cada municipio que comprende el distrito IX una casa de gestión, para poder tener la cercanía con la ciudadanía y conocer cuáles son sus inquietudes. “Con una en San Miguel y otra en Apaseo el Grande voy a poder platicar con ellos”.

