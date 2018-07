Busca Irma Leticia impugnar el 64 % de la votación

En rueda de prensa dieron a conocer todas las irregularidades presentadas el día de las elecciones, por su parte el alcalde electo dijo estar tranquilo

Nayeli García

Irapuato.- La ex candidata de Morena a la presidencia municipal de Irapuato, Irma Leticia González Sánchez y la secretaria estatal del partido Alma Alcaraz buscan la impugnación de las elecciones en Irapuato, mediante cuatro recursos interpuestos ante la Sala Regional de Monterrey del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral para el Estado de Guanajuato.

En rueda de prensa, denunciaron que en al menos 99 casillas electorales, los funcionarios de casillas eran militantes panistas, lo cual está prohibido por la Ley Electoral, sin embargo en la casilla 1111 Sara Cecilia Casillas Martínez, quien también es dueña de una ‘Casa amiga del PAN’ fungió como presidenta de casilla.

En los cuatro juicios, son impugnadas 465 casillas de las 680 instaladas, es decir el 64 % de la votación, así como 99 casillas fueron instaladas en un lugar distinto al señalado por el IEEG y en 344 la votación fue recibida por personas que no estaban registradas como funcionarios de casilla, así como en 136 no se les permitió el acceso a los representantes de casilla de morena.

Registraron 232 incidentes electorales, de los cuales 10 fueron detonaciones de arma de fuego afuera de las casillas, además de acarreo de votantes.

Arma Almaraz comentó dijo que “Ricardo Ortiz no debería de estar tan contento porque sabe que no llegó por la voluntad del pueblo sino por las tranzas que realizó”, así como aseguró que en Irapuato la ganadora de las elecciones fue Irma Leticia González Sánchez por todas las irregularidades presentadas.

Las impugnaciones presentadas corresponden a un juicio para la protección de los derechos político electorales de la ex candidata, un recurso de revisión de nulidad de la elección y dos más para impugnar la validez de la elección y entrega de constancias de mayoría a los ganadores.

Ricardo Ortiz dice estar tranquilo

Previamente a esta rueda de prensa, el alcalde electo, Ricardo Ortiz Gutiérrez aseguró estar tranquilo ante estos recursos de impugnación, ya que éstos no lo aludían directamente a él sino que se enfocaban más a la organización de la elección que a su persona.

“Fuimos muy cuidadosos durante la campaña en el tema de topes, en el tema de no uso de recursos públicos, así es que no nos preocupa para nada, sin embargo es un tema que tenemos que atender, tampoco lo vamos a dejar ahí”, comentó.

Dijo que el partido es aludido como el tercero interesado y ante las pruebas presentadas están blindados, además de contar con más de 40 abogados atendiendo el tema.

“No en un tema de campaña ni de partido, por lo tanto nosotros como terceros interesados es que contestamos, pero no somos nosotros los señalados realmente, sino el propio consejo, pero repito, la propia Constitución señala que la voluntad popular es primero que cualquier otra situación y en esa situación como no estamos señalados ni se nos imputa ningún error, entonces queda bien claro que la manifestación del ciudadano, con 31 mil votos de diferencia con respecto al candidato siguiente fue muy clara y no tenemos ninguna duda ni temor a que esto se dé de la mejor forma”, comentó.

RC