Busca GOAN haya estímulos fiscales

León.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo informó que, en conjunto con la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), solicitarán al gobierno federal que dé estímulos fiscales para aminorar el impacto económico que generará la crisis sanitaria que se vive a causa del coronavirus.

Señaló que es necesario buscar de qué forma se puede apoyar a las empresas, pues no hay duda de que en los próximos días comenzarán a resentirse los estragos del aislamiento social, principalmente en sectores como el turístico, que actualmente lidia con cancelaciones de reservaciones y eventos masivos.

Ya analizan en lo local

Aunado a lo anterior, apuntó que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) también estudia qué estímulos fiscales podrían darse, aunque aclaró que su margen es mucho menor que el de la Federación, ya que el estado cobra muchos menos impuestos que el gobierno federal.

Por ello, indicó que la estrategia estatal para evitar brotes de Covid-19 busca también generar el menor impacto económico posible.

“Es importante también no sobre-reaccionar, porque puede ser muy grande el impacto económico si no lo sabemos llevar; al final, repito, es un tema que va a llegar, lo que necesitamos es que no llegue todo junto, sino que podamos irlo un poco conteniendo”, declaró el mandatario estatal

Añadió que los estímulos fiscales estatales serían dados a conocer, una vez que el gobierno federal emita una postura sobre las medidas con las cuales mitigará los estragos económicos del Covid-19.