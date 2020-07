Busca el FIC ayudar a Guanajuato capital

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El secretario general del PRI, Alejandro Arias Ávila minimizó la advertencia dada por el dirigente juvenil del PRI en el estado, Héctor Pérez Guzmán, sobre una posible desbandada de militantes de cara a las elecciones del 2021, por lo que les pidió que en lugar de pronosticar esos escenarios, se sumen al trabajo que se está haciendo en el partido.

Arias señaló que actualmente hay 8 mil 44 priistas afiliados al partido.

“El argumento de la desbandada siempre es un argumento utilizado en todos los procesos electorales y este tipo de acciones se da fundamentalmente por los intereses particulares de cada quien”, dijo.

No obstante aseguró que en ningún proceso electoral se ha registrado una salida total de algún sector u organización.

El pasado martes Héctor Pérez señaló que si el partido no cambia sus usos y costumbres habría una salida importante de priistas, esto lo dijo al presentar el proyecto ‘Guanajuato Proyecto de Generación’ a fin de que se abran los espacios en el partido para quien quiera participar.

Al respecto, Alejandro Arias señaló que “más allá de las declaraciones periodísticas que es su libertad, que vayan acompañadas por trabajo al interior d partido”.

Indicó que lo que se necesita es que se sumen al trabajo al interior del partido para construir lo que en 10 años no se hizo “y a lo que los invitamos es que le entren al trabajo antes de pronosticar escenarios futuros, evitemos que esos escenarios futuros se den trabajando y metiéndonos a la ‘talacha’ en la que estamos metidos todos”.

Al cuestionarlo si se prevé una desbandada dijo que no es algo que se pueda predecir pues no tienen una bola mágica, “lo que me queda claro es que hoy ese escenario en el trabajo que se está haciendo no está, no se si más adelante pueda estar”.

También lee:

LC