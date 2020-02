Busca edil la creación de una Policía de Género

Nayeli García

Irapuato.- La presidenta de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez advirtió que en esa ciudad no bajarán la guardia en el tema de seguridad y se dedicarán a trabajar, pese a que haya personas que se presten a provocar pánico con supuestos explosivos.

“Este hecho lo consideramos muy lamentable y afortunadamente como tal no se detectó ningún explosivo; eso es un tema afortunado y lo que lamentamos es que haya personas que se presten a hacer este tipo de asuntos”, señaló ante los supuestos explosivos colocados en una institución bancaria que alarmó a toda la población.

Coordinación en seguridad

Elvira Paniagua aseguró que se está trabajando en Celaya para contrarrestar la inseguridad que es un reto muy importante y en el que se está trabajando con el respaldo del estado y la Federación; ahora que entren en operación la totalidad de las bases de la Guardia Nacional, dijo esperar a que haya mayor presencia en el municipio, que es lo que se requiere.

“Esto es una realidad también que no nos gusta vivir a los mexicanos y menos a los guanajuatenses, nosotros no estábamos acostumbrados a vivir lo que hoy estamos padeciendo; e insisto, creo que las acciones se están dando, de manera muy particular hablaré por Celaya: ha habido muchas detenciones de manera coordinada con las fuerzas federales, estatales y municipales y hay que seguir trabajando”, puntualizó la alcaldesa.

Consideró que la seguridad siempre ha sido una bandera política para ciertos sectores y aunque haya personas que así lo tomen, precisó que a ella sólo le corresponde seguir trabajando en medida de su competencia.

Sobre la revocación de mandato que solicitaron algunos celayenses, consideró que es una petición legítima a las que las personas tienen derecho, pero eso sólo lo podrá definir el Congreso del Estado.