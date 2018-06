Busca Delgado Zárate apoyar a artesanos

La candidata visitó la colonia Linda Vista y escuchó a los artesanos sobre sus inquietudes y se comprometió a ofrecerles todo el apoyo para atender sus necesidades

Redacción

Dolores Hidalgo.- Impulsar y promover el trabajo de los alfareros y ceramistas dolorenses en otras municipios y entidades con el objetivo de difundir su talento, sus productos y contribuir a mejorar su economía, es el compromiso de la candidata del PAN a la Diputación local, Martha Isabel Delgado Zárate, con los artesanos dolorenses.

En su vista por segunda ocasión a la colonia Linda Vista del municipio de Dolores Hidalgo, Martha Delgado aprovecho el encuentro con los ciudadanos artesanos para escuchar sus inquietudes y carencias.

La gente se abrió al diálogo con la aspirante albiazul, a quien muchos ya la conocen pues no es la primera vez que esta en este lugar, por ello la reunión se desarrolló en un marco de confianza que facilitó que los dolorenses manifestaran a Martha Delgado la importancia que para ellos significa poder acceder a créditos que les den la suficiencia económica para comprar la infraestructura y materiales que necesitan para hacer crecer sus negocios y con ello mejorar los ingresos que les permita alcanzar una mejor calidad de vida para ellos y sus familias.

Martha Delgado aprovechó el encuentro con los artesanos para compartir con ellos su propuesta de trabajo y, una vez que gane la contienda por la diputación local, comprometerse a regresar a la colonia Linda Vista las veces que sean necesarias para conocer y atender su problemática.

Por ello, pidió a los artesanos dolorenses su apoyo para que, el próximo 1 de julio, voten por ella para que pueda ganar las elecciones y llegar al Congreso Local, donde prometió que velará para que se cumplan cada una de las promesas de campaña, además de vigilar que los recursos que se gestionen se apliquen para beneficio directo de la ciudadanía.

“He hecho el compromiso de regresar para hablar sobre el tema. Hay personas que han ingresado sus proyectos productivos y hasta la fecha no tienen respuesta, por ello me he comprometido a gestionar e impulsar cada uno de los micro empresarios, para que sus negocios florezcan y sigan generando fuentes de empleo”, manifestó Martha Delgado.

*EZM