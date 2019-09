Busca contender por la Presidencia Municipal

Irma Yanet Macías reveló que si tiene intenciones de contender en las elecciones; pese a ya haber sido reelecta eso no le impide postularse como candidata a la alcaldía

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La regidora de PAN, Irma Yanet Macías Canales del municipio de Manuel Doblado se “destapó” en su intención por contender por la Presidencia Municipal, luego de que envió una consulta al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) para aclarar su duda sobre si podía buscar la alcaldía en virtud de que en las pasadas elecciones resultó reelecta.

Lo anterior se dio a conocer el viernes durante la sesión del consejo general del IEEG en donde respondieron a dos preguntas hechas Macías Canales, la primera fue si podía postularse a presidenta municipal pues ya había sido regidora en dos ocasiones y que si en caso de ser favorable la respuesta tendría que separarse de su cargo, lo anterior a prácticamente un año de que inicie de manera formal el proceso electoral en septiembre del 2020.

Al respecto el presidente del IEEG, Mauricio Guzmán Yáñez explicó que respecto a la primera pregunta se resolvió que pese a ya haber sido reelecta eso no le impide postularse como candidata a la alcaldía de Manuel Doblado. Aclaró que “la limitante es solo para el mismo cargo, es decir, si fuera a postularse para una regiduría una vez más eso no sería posible, sin embargo la pretensión que manifiesta en el documento es para presidencia municipal, no habría ningún inconveniente para ello”, explicó Guzmán Yáñez.

Además se analizó que la regidora no tendría que separarse de su cargo llegado el momento “porque en una resolución de la Corte se ha señalado ya que solamente deben de separarse del cargo para postularse a uno diverso aquellas personas que ocupen los cargos que de manera expresa señale la ley, entonces no hay una disposición en donde en la Ley Estatal Electoral se establezca la obligación de un regidor o regidora que quiera postularse para presidente o presidenta municipal de separarse del cargo”, finalizó.

Comentarios

Comentarios