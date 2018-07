Busca Claudio González un puesto en el equipo titular

El atacante del León está determinado a jugar con todo en el equipo esmeralda; hasta ahora lleva poco más de 200 minutos acumulados y un total de 5 goles, además debe pasar a Mauro Boselli y Walter González

Pablo Ruíz

León.- El atacante de la Fiera, Claudio González, busca un puesto en el equipo titular aun cuando tiene por delante a Mauro Boselli y Walter González, situación que le ha hecho trabajar al doble para ser considerado por el técnico Gustavo Díaz. El delantero lamentó no haber tenido la regla 20/11 en su tiempo, por lo que ahora aspira a tener buenas actuaciones en los minutos que le den dentro del terreno de juego.

González ha mostrado efectividad en los pocos minutos que ha recibido dentro del terreno de juego, pues cuando ha sido utilizado normalmente como cambio ha respondido teniendo hasta el momento cinco goles en un total de 210 minutos acumulados en Copa y Liga.

Con el objetivo de ser tomado en cuenta como una opción en el ataque del conjunto felino, es como Claudio inicia el Apertura 2018, que en teoría deberá ser su torneo de consolidación pues además de ganarse un puesto, deberá ganarle a Walter González, quien hasta el momento luce como la pareja en ataque de Mauro Boselli.

“He tenido la fortuna de tener la oportunidad, como centro delantero es muy importante anotar goles, de eso vivimos y tengo que provecharlo. La mayoría de mis goles es ingresando de cambio, para eso trabajo, para cuando se den las oportunidades responder”, dijo el futbolista de 26 años de edad.

Así mismo, consideró que serán sus buenas actuaciones las que encaminen una decisión del cuerpo técnico por alinearlo, por lo que la competencia interna lo llevará a meter presión sobre los demás elementos para la mejora en el plano individual, según declaró el propio Claudio.

El oriundo de Irapuato, Guanajuato, resaltó sus características dentro de la cancha; entrega y actitud son sus principales virtudes, por lo que además indicó que busca aprenderle al goleador del equipo, Mauro Boselli.

Claudio González tiene cada vez más competencia y para el actual torneo llegó un elemento que sumará en la regla 20/11, Jose´Calero, siendo una gran desventaja para el delantero de la Fiera, pues ante la calidad de Boselli y Walter, además tendrá que esperar su turno debido a la necesidad que tendrá el cuerpo técnico por alinear a Jorge Díaz Price y Juan José Calero, quienes son los que aportan en la regla de menores.

“A uno le gustaría que esa regla le hubiera tocado en otro tiempo, no nos tocó pero ya vivo otras circunstancias, nos toca pelear con grandes delanteros, la regla ya no me apoya, pero hay que aprovechar la oportunidad”, añadió.

El conjunto leonés trabajó con miras a su próximo duelo como local, en el que estrenarán día y horario del domingo a las 8 pm. Los verdes se medirán a los Rayados de Monterrey, quienes recuperan a Rogelio Funes Mori y Dorlan Pabón en la ofensiva, situación que añade peligrosidad a equipo dirigido por Diego Alonso.

