Busca Ángel Mena llevar a la ‘Fiera’ a la liguilla

Ante el próximo duelo con Necaxa, el atacante felino consideró que tienen claro que llegar fuertes a la liguilla les dará más posibilidades de aspirar al título

Pablo Ruíz

León.- El goleador de la Fiera, Ángel Mena, quiere permanecer en la senda de la victoria y aseguró que la prioridad será hacer un buen papel en el cierre del torneo para aspirar al título. El ecuatoriano elogió a su contrincante en el liderato de goleo, Bryan Fernández, de quien enalteció sus condiciones en la cancha.

Mena tiene los mejores números como goleador y asistente, es clave en la ofensiva esmeralda y pieza fundamental del esquema de Ignacio Ambriz en la búsqueda de seguir con la buena racha que los mantenga como un firme candidato al título.

El atacante felino consideró que aunque la estadística es bonita, la prioridad es seguir en el nivel que los mantiene en lo más alto de la tabla, pues tienen claro que llegar fuertes a la liguilla les dará más posibilidades de aspirar al título.

“Ante Necaxa es un partido difícil, es un rival que juega bien y que ha demostrado que está en los primeros lugares haciendo grandes partidos con un jugador que marca diferencia como Bryan Fernández, trataremos de contrarrestar eso y lo más importante es nuestro funcionamiento”, dijo el líder de goleo.

Sobre su contrincante en la parte alta de la tabla de goleo, al cual enfrentará en el duelo de la jornada 13, Ángel indicó que disfrutará el duelo donde ambos jugadores priorizarán el equipo, para dejar lo individual en un segundo plano.

“Estoy muy motivado, contento por el buen funcionamiento del equipo, eso ayuda a que en lo individual uno sobresalga, estoy feliz de lo que se está haciendo; espero seguir así, siempre es difícil mantener un nivel porque los rivales te estudian. Lo importante será nuestra mentalidad, que sea ganadora y manteniendo lo que se está haciendo”, añadió.

En tanto, Mena descartó que su prioridad sea obtener el campeonato de goleo, aunque ya situado en el liderato y peleando por el título, sería una opción siempre y cuando el objetivo grupal impere consiguiendo los objetivos; primero liguilla y luego el campeonato, pues de nada habrá servido el título individual si no se concreta el campeonato como una ‘cereza en el pastel’ de todo lo bueno que han hecho en el torneo, según declaro el futbolista del Club León.

Además, señaló que aunque Bryan Fernández es un gran jugador, la clave no será solo detener al argentino, pues el resto del equipo dirigido por ‘Memo’ Vázquez también ha mostrado calidad, por lo que en la cancha serán once contra once en igualdad de circunstancias.

Para Ángel Mena, Necaxa será un rival importante debido a que también pelean por un lugar en la liguilla, mientras que adelantó que será un juego abierto y espectacular pues ambas escuadras tienen sus objetivos; el de León alargar su racha a 10 juegos ganados.