Redacción

México.- Andrés Manuel López Obrador indicó que aún no define quién será quien supla a Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, pero adelantó que será una persona honesta y eficaz.

Aclaró que Durazo aún no presenta la renuncia e incluso estuvo en la reunión del gabinete de seguridad durante este miércoles por la mañana.

Durante la conferencia de Palacio Nacional, indicó que el 31 de octubre vence el plazo para que presenten su renuncia a los funcionarios que buscarán un cargo de elección popular.

“Todavía no la he recibido (la renuncia de Durazo), porque ya está en ese trámite, me está ayudando porque me apoya mucho, hoy estuvo ayudándonos y ya es esta semana nada más, pero ya está en proceso ese asunto”, dijo.

Te podría interesar:

SZ