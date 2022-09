Después de que fuera postergada la votación para la presencia de la GN en las calles, el senador reflexionó sobre los fines que busca AMLO con la militarización hasta 2028

Nancy Venegas

Irapuato.- La presencia en las calles de efectivos militares y de la Guardia Nacional que insiste el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en postergar, podría tener fines electorales, así lo dijo el Senador Erandi Bermúdez Méndez.

“El presidente lo que quiere es que la Guardia Nacional esté en periodo electoral y ponerle un candado al próximo presidente o presidenta para que la GN esté hasta el 2028. Nos tendrá que explicar el presidente por qué la quiere hasta el 2028 si él ya no va a estar. O a la mejor tendrá la tentación de tener al Ejército en sus manos y decir que quiere quedarse un año más, dos años más o 3 años más. El presidente puede argumentar que no hay condiciones para una elección y teniendo al ejército ya avalado por la constitución, puede hacer lo que quiera”, dijo Bermúdez Méndez sobre la militarización del país.

Tener al ejército en las calles puede resultar peligroso

Sostuvo que el riesgo es muy alto. Sobre todo ante la insistencia de López Obrador por mantener en las calles a los elementos de la Guardia Nacional y al Ejército hasta el 2028 en las calles, cuando en la práctica les ha dado órdenes de no perseguir a los criminales.

Busca AMLO militarización bajo mecanismo de participación ciudadana

Además, advirtió sobre la consulta ciudadana que el presidente de México busca que se efectúe.

“Para qué quiere el presidente militares en la calle que no actúan. Que abrazos y no balazos; que nos explique qué es lo que quiere. Y lo que quiere es tener el control para que, en la época electoral, si ve que no le satisface, tener un brazo armado, con el presidente podemos esperar todo”.

