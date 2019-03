Busca Ambriz hacer historia con la ‘Fiera’

Tras conseguir su octava victoria contra Veracruz, el director técnico del Club León aspira a darle la victoria del torneo a su equipo y ponerle una estrella al escudo; asegura que deben mantener el ritmo que llevan hasta ahora

Redacción

León.- El Club León rompió su propio record con ocho victorias consecutivas en su historia luego de derrotar a Veracruz. El timonel de los felinos, Ignacio Ambriz, aseguró que la estadística no lo inquieta pues sabe que solo obteniendo el título hará historia con el conjunto leonés.

El parón de la fecha FIFA deja tranquilos a los ‘panzas verdes’ que permanecen en la cima de la clasificación general, por lo que ahora con 26 unidades, ya clasificados a la fiesta grande del fútbol mexicano, buscarán extender la buena racha de partidos ganados para colocarse como firmas candidatos al título.

Al derrotar a Veracruz, León conquistó ocho juegos sin conocer la derrota estableciendo un record institucional, pues la marca establecida de siete juegos consecutivos con victoria fue rota durante el la jornada 11 del Clausura 2019. En la temporada 1955-1956 y la 1975-1976 bajo el mando de Antonio López Herranz e Ignacio Jáuregui respectivamente, León cosecho siete triunfos, por lo que ahora con ‘Nacho’ Ambriz, el equipo pasa a la historia con una marca de ocho juegos al hilo sumado tres unidades.

Aunque León tiene ‘amarrada’ su clasificación a la liguilla del fútbol mexicano, fue el propio estratega de los felinos quien aseguró que el equipo no deberá relajarse en el parón de fecha FIFA, además de que buscará permanecer atento al trabajo que hagan sus futbolistas en sus selecciones, por lo que espera poder no solo mantener el nivel del equipo, sino incrementarlo para la última parte del campeonato.

“La historia será cuando gane el título, las estadísticas no me inquieta nada, yo no soy de eso, pero cuando ponga una estrella en el escudo seré parte de la historia de este Club y para eso hace falta mucho trabajo, faltan muchas cosas por mejorar dentro del funcionamiento que el equipo tiene; hay que ser más contundentes”, dijo Ambriz.

El ‘domador’ indicó que la contundencia es algo por lo cual tendrá que trabajar, y aunque es de alguna manera contradictorio al ser la mejor ofensiva del torneo, sí deberán estar atentos a la mejora en la definición.

Ignacio se vio exigente al declarar que su equipo deberá mantenerse con dinámica y precisión a lo largo de los noventa minutos y mencionó que su equipo aun no alcanza el tope futbolístico al considerar que siempre hay cosas por corregir, mientras que aceptó no tener miedo al superliderato.

“Estoy contento con mi equipo, pero siento que podemos mejorar aspectos tanto defensivos como ofensivos. Miedo no tengo, siempre voy contra corriente, lo único que me saca adelante es el trabajo, la dedicación y el respeto que le tengo a esta profesión; no me da miedo estar en primer lugar, al contrario hay que estar orgullosos de este equipo, la afición está contenta”, añadió.