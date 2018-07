Bunbury, Zoé, The Offspring y Aterciopelados en el Festival Coordenada

Con un cartel de primera calidad en el festival, más de 40 exponentes musicales se presentarán en el Parque Trasloma, la cual es una de las máximas fiestas musicales del país

Notimex

Ciudad de México.- The Offspring, Cypress Hill, Residente, Aterciopelados y Bunbury, forman parte del elenco de la quinta edición del Festival Coordenada, que se llevará a cabo los días 19 y 20 de octubre en el Parque Trasloma, en Guadalajara.

Más de 40 exponentes musicales serán parte de esta fiesta en la que también estarán: Panteón Rococó, Fobia, Deadmou5, Zoé, St. Vincent, Kase.O, The Magic Numbers, Love Of Lesbian, The Boxer Rebellion, The Voidz, Vicentico, Django Django, Jet Jaguar, DLD, Cuca, y más.

Ésta es una de las máximas fiestas musicales en la tierra del tequila, y la venta de boletos inició el viernes 6 de julio a través del sistema Ticketmaster.

Para esta nueva aventura sonora, el público tapatío bailará y cantará con grandes exponentes de la escena a nivel nacional e internacional. Con un cartel de primera calidad.

Es importante mencionar que después de tener un gran éxito en su pasada edición, la Casa Comedy llegará por segunda vez al festival, por lo que se presentará lo mejor de la escena del “stand up”.

En esta edición se contará con cuatro plataformas, dos principales y dos alternas, que estarán distribuidas en puntos estratégicos para que el público pueda disfrutar del evento masivo sin ningún tipo de contratiempo.

También habrá un área de descanso, otra de autógrafos, y una zona de “food trucks” donde los melómanos podrán disfrutar de una variedad de alimentos y bebidas, se informó a través de un comunicado.

Por tercer año consecutivo, el método de pago en el festival será ID COORDENADA (sistema cashless). Esta pulsera les permitirá a todos los asistentes hacer sus compras de manera fácil, rápida y segura.

Además llevarán un control de su saldo y consumo; una vez dentro del festival, se habilitarán varios puntos de entrega de pulseras y recargas, al igual que en otros años.

Airbag, Camilo Séptimo, CHDKF, Dorian, Dr. Krápula, Él Mató a un Policía Motorizado, Enjambre, Heavysaurios, IMS, Johnny Clarke, Jumbo, Lanza Internacional, LNG/SHT, Los Cafres, Los de Abajo, Lost Acapulco, Marcela Viejo, Marian Hill, Miranda!, NoMbe, Odisseo, Rey Pila, Serbia, Siddhartha y Sonido Gallo Negro, también estarán presentes en el Parque Trasloma.